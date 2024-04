Archiviata con la vittoria di Perla l’ultima edizione del Grande Fratello, i telespettatori pensavano che per un po’ non avremmo più sentito parlare di “dinamiche” tra i vari concorrenti. Invece dopo la finale è come se fosse iniziato un altro reality, stavolta fuori dalla casa e allargato. Oltre agli ex inquilini, questo nuovo show comprende anche i loro partner nella vita di tutti i giorni e gli amici più stretti. I molti casi persone in cerca di visibilità riflessa, evidentemente.

Liti, amori, passioni tradimenti. Per più di sei mesi i telespettatori di Mediaset hanno visto nascere e morire all’interno della casa amicizie e fidanzamenti. Gli ex gieffini non sono più sotto le telecamere h24, ma l’attenzione su di loro è sempre altissima. Anzi. Forse anche maggiore, perché tutto viene amplificato dal gossip e dai fattori esterni.

Grande Fratello, nuove “dinamiche” anche fuori dalla casa. Arriva la soffiata

Tutti pensavano che quello che è successo nella casa sarebbe rimasto nella casa, invece no. I rapporti mutano, evolvono. L’ultimo caso riguarda un ex gieffino, descritto molto innervosito – per non dire furioso – a causa dell’intesa che si è venuta a creare tra la sua fidanzata e un altro concorrente del reality. Tanto da aver imposto alla sua partner di mettere un punto alla sua amicizia con l’altro concorrente per non alimentare le chiacchiere.

Verità o fantasia? La soffiata anonima è arrivata a Deianira Marzano, l’esperta di gossip che finora ha azzeccato tutto sugli intrighi relativi agli ex inquilini della casa più spiata d’Italia. Non vengono fatti nomi e cognomi delle persone coinvolte. Ma forse si capisce.

“Pare che un ex gieffino voglia mettere il punto all’amicizia tra la sua fidanzata e un altro/ un’altra concorrente”, si legge dalle storie pubblicate da Deianira Marzano nelle scorse ore su Instagram a proposito del GF.

Subito sui social gli appassionati del reality hanno iniziato a indagare per cercare di capire chi sono i soggetti coinvolti in questa nuova dinamica. Anche se il contesto non è molto circostanziato, qualcuno è riuscito a farsi una idea abbastanza chiara. Ma siamo sempre nel campo delle supposizioni.

La soffiata non specifica, ad esempio, se si tratta di un ex gieffino che ha trovato l’amore all’interno della casa o che era già fidanzato prima di varcare la porta rossa. Il cerchio si restringerebbe di molto. La segnalazione forse volutamente così vaga. Ma come si dice in questi casi, ormai il vaso è stato scoperchiato ed è probabile che nelle prossime ore tutto diventi palese.