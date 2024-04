“Vi devo dire una cosa…”. Verissimo, sorpresa choc per Perla Vatiero e Mirko Brunetti. È Silvia Toffanin che si prende la responsabilità di fare questo gesto a dir poco azzardato. È pur vero che dopo tutti questi mesi di Grande Fratello, la cosa è stata affrontata apertamente e ormai grosse criticità sono soltanto un lontano ricordo. Eppure per un attimo quelle poltroncine hanno tremato sentendo le parole della padrona di casa che annunciava l’entrata di un personaggio a dir poco controverso, soprattutto adesso che Perla e Mirko hanno ritrovato la loro serenità.

Ad un tratto infatti, la Toffanin ha chiamato a sorpresa Greta Rossetti in studio, proprio durante l’intervista di coppia. Proprio così, in uno slancio di libertà estrema (probabilmente concordato tra le parti, diciamolo) Silvia ha invitato Greta a prendere posto. E chiaramente in studio qualche goccia fredda di sudore è scesa. Insomma, quest’ultima è sempre colei per cui Mirko ha lasciato Perla in diretta televisiva nazionale, cerchiamo di non dimenticarlo mai.





“Vi devo dire una cosa…”. Verissimo, sorpresa choc per Perla e Mirko

Perla ha raccontato che mai avrebbe immaginato di instaurare un così bel rapporto con Greta: “Devo dire che ci abbiamo messo un po’. Il nostro legame non è cresciuto da un giorno all’altro. Giorno dopo giorno siamo riuscite ad aprire argomenti che sapevamo che avrebbero potuto toccarci“. “Inaspettata è la parola che descrive tutto questo – ha quindi detto Greta – È stato difficile, per lei soprattutto, però giorno dopo giorno conoscendoci e raccontandoci la nostra storia ci ha unito”.

E ancora: “Perla al Grande Fratello è stata la mia forza. In quei momenti dove non riuscivo a tirar fuori la grinta e il carattere mi ha aiutata lei“. Mirko però questo confronto non l’ha preso affatto bene ed è rimasto sulle sue, in silenzio, probabilmente tesissimo. A questo punto la Toffanin lo guarda e dice: “Mirko da uomo maturo, non essere teso”. Brunetti allora dice: “Nell’ultima intervista che abbiamo fatto io ho detto proprio questo”.

Poi dice: “Io dico grazie a Greta, perché io e lei ci siamo dati l’uno per l’altro. Poi abbiamo sbagliato la forma, quello l’abbiamo capito strada facendo. Ma alla fine nel nostro percorso ci siamo aiutati“. E Perla continua: “Sono d’accordo con il suo pensiero. Grazie a queste esperienze, staccandoci totalmente, siamo cresciuti e abbiamo capito ancora di più quanto ci amiamo“.

