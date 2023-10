Grande Fratello, l’ipotesi clamorosa. Si continua a discutere sul livello degli ascolti della nuova edizione del reality. Evidentemente il nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi non convince il pubblico. O forse semplicemente sono i concorrenti e le loro dinamiche che non riescono a colprire l’immaginario collettivo. Eppure la partenza era stata buona con punte del 23% di share nella prima puntata. I successivi appuntamenti, però, sono stati battuti dalla concorrenza.

Lunedì 18 settembre, ad esempio, Alfonso Signorini ha raggiunto il 18% di share facendosi superare anche dalle repliche del Commissario Montalbano. E la situazione nelle ultime settimane non pare essere cambiata. Le difficoltà permangono e a quanto pare i vertici alti di Mediaset iniziano a considerare seriamente la situazione. Intanto la striscia pomeridiana è stata cancellata: due i brevi spazi previsti, uno alle 11 con Forum, portando alla riduzione di qualche minuto di Mattino 5, il secondo invece tra Tg5 e Beautiful, intorno alle 13:30. Ma adesso si fa spazio l’ipotesi di un cambio clamoroso.

Grande Fratello, l’ipotesi della chiusura anticipata

Stando a quanto riportato da Agent Beast su Twitter nell’ultima puntata di ètoccato il fondo: “Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata, hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata. Questo è un episodio preoccupante. Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata raccontano, non accadeva da decenni. La chiusura anticipata diventa un’ipotesi sempre più concreta”.

Le critiche al programma non finiscono qui e sono anche piuttosto condivise dal pubblico: “Tirali fuori questi scoop, fai il giornalista di chi , utilizza i tuoi mezzi , anima questa edizione, torna a buttare tutti giù come i birilli o chi non si adegua , mostra le maschere e invece ad ottobre siamo ancora a ricerca della coppia ed è l’unica dinamica di grido. Basito” si legge in un altro tweet.

Le basi del #grandefratello sono sempre state

Attira odio soprattutto sui social , ingaggia persone con una durata limitata e fai arrabbiare la gente soprattutto sui social

Crea litigi

Scoppia coppie

Crea lo scandalo

Empatizza il più possibile

Ad oggi nulla di tutto ciò succede — Agent Beast (@Agent__Beast) October 3, 2023

Chiusura anticipata , atmosfera pesante , difficoltà per sviluppare la puntata raccontano , non accadeva da decenni. La chiusura anticipata sembra un'ipotesi sempre più concreta nonostante chiunque attualmente smentisca. Giá domani è pronta l'inversione di marcia #grandefratello — Agent Beast (@Agent__Beast) October 2, 2023

Poi si parla anche del nuovo corso ‘no-trash’ che non starebbe dando i frutti sperati: “Le basi del #grandefratello sono sempre state: Attira odio soprattutto sui social , ingaggia persone con una durata limitata e fai arrabbiare la gente soprattutto sui social, Crea litigi , Scoppia coppie, Crea lo scandalo, Empatizza il più possibile. Ad oggi nulla di tutto ciò succede”. Insomma, Grande Fratello in crisi: è finita un’era?

