Il nuovo Grande Fratello di Alfonso Signorini è iniziato lo scorso 11 settembre. Il pubblico sta quindi imparando a conoscere i concorrenti, che quest’anno sono un mix tra famosi e non famosi e questa è solo una delle tante novità dell’edizione 2023. Che non è proprio partita col piede giusto, dal punto di vista degli ascolti. Anche l’ultima puntata andata in onda non ha brillato. Nonostante una buona partenza, con picchi del 23% di share per la prima puntata trasmessa, le due successive hanno visto il trionfo della concorrenza.

Nel dettaglio, la seconda diretta del GF di venerdì 15 settembre ha perso contro i Tim Music Awards di Rai1. E lunedì 18 settembre Alfonso Signorini ha totalizzato il 18% di share, con il risultato che l’attuale programma di punta di Mediaset è stato sconfitto addirittura dalle repliche de Il Commissario Montalbano. E anche sui social, l’hashtag fatica ad arrivare in tendenza. C’è sicuramente bisogno di tempo per tirare giù il bilancio ma intanto nelle ultime ore è uscita la notizia di una scelta importante dell’azienda sul reality di Canale 5.

Leggi anche: “Tu mi piaci”. Aria d’amore al GF 2023, la prima dichiarazione è arrivata ed emoziona il pubblico





GF, un altro grosso cambiamento

Il sito di Davide Maggio rivela che da lunedì prossimo ci sarà una variazione sulla rete ammiraglia Mediaset e a farne le spesa sarà proprio il GF. Al contrario i fan della soap La Promessa posso esultare perché, sempre a detta del portale, inizialmente si pensava che la serie venisse sospesa e invece no.

La soap resterà nel palinsesto e anticiperà Myrta Merlino e il suo Pomeriggio 5. Domenica inoltre andrà in onda la prima puntata di Amici e il daytime quotidiano su Canale 5 inizierà alle 16:10. Questo permetterà quindi a Pomeriggio 5 di mantenere il suo orario abituale alle 16:55. E il Grande Fratello? Qui il grosso cambiamento.

Stando alle ultime indiscrezioni, iI reality di Alfonso Signorini avrà solo due brevi spazi: il primo appuntamento alle 11 con Forum, portando alla riduzione di qualche minuto di Mattino 5. Il secondo sarà invece tra il Tg5 e Beautiful, quindi intorno alle 13:30. Insomma, a quanto pare la striscia quotidiana dedicata al GF slitterà dalla fascia pomeridiana e questa non è proprio un buon segno. Al contrario, contribuisce a mettere in risalto lo scarso successo che sta avendo il reality. Ma, ripetiamo, probabilmente è solo questione di tempo.