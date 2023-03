Uomini e Donne, caos su Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo, diventato ormai da diverso tempo uno dei protagonisti indiscussi del dating show di Maria De Filippi, è stato nella puntata di venerdì 31 marzo, al centro di un vero putiferio. Già da qualche giorno Armando è finito nei guai, denunciato da Desdemona che ha fatto sapere: “Ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate”.

In seguito Armando Incarnato è stato accusato da Tina che ne ha messo in discussione la credibilità sostenendo che avrebbe una relazione fuori dal programma. Secca la riposta di Armando: “Siete come le pale eoliche: vi muovete in base al vento”. Ma la vicenda odierna è un’altra. Tanto per cominciare Armando ha posto fine alla frequentazione con Sara, poi però ha fatto qualcosa che ha mandato su tutte le furie Gianni Sperti e la stessa Tina Cipollari. E pure Maria è stata costretta a intervenire.

Armando Incarnato accusato da Gianni Sperti e Tina Cipollari

Nel corso della puntata Armando Incarnato ad un certo punto è uscito dallo studio e Gianni Sperti e Tina Cipollari lo hanno accusato definendolo “Scorretto e maleducato”. Il cavaliere si è difeso: “Sono uscito perché il signore alle mie spalle ha detto tre volte una cosa che non mi piace. Siccome sento solo io certe cose, mi sono innervosito e sono uscito fuori. Non sono un privilegiato”. A questo punto anche la padrona di casa ha detto la sua.

Maria De Filippi ha preso le difese di Armando Incarnato: “Io ho capito perché è uscito, e sinceramente iniziare una discussione mi sembrava inutile. Se Armando esce a me non cambia niente, lasciamolo uscire”. Poi la conduttrice ha lanciato una frecciata a Tina che “Esce a mangiare, poi torna indietro. Anche Armando è sempre uscito, quando capisce che io non ho voglia di una discussione, esce. Preferisco se fa così, non lo vivo come un atto maleducato, anzi è educato”. Gianni Sperti non è parso affatto convinto: “Se lo dici tu”.

CREDO SIA LA CENSURA PIÙ LUNGA DI SEMPRE ✈️ #uominiedonne pic.twitter.com/Miu63JGiw3 — trashtvstellare (@tvstellare) March 31, 2023

La discussione è andata avanti e a un certo punto pure Aurora Tropea è entrata a gamba tesa su Armando affermando che spesso la fissa e poi fa il gesto delle corna rivolte a terra: “Ma è vero?” ha prontamente chiesto Maria de Filippi. Il cavaliere ha smentito tutto: “Ma di che parliamo? Ma che cosa ascoltiamo?”. La dama è sbottata: “Maleducato e cafone”. Un’altra discussione è scoppiata tra Armando e un altro cavaliere, Alessio che, dopo la fine della frequentazione con Sara, gli ha chiesto: “Perché allora ieri l’hai tenuta?”. La risposta: “L’ho detto già, perché ha detto delle cose importanti”. I due hanno iniziato a litigare e la regia ha deciso di togliere l’audio: qualcuno su twitter l’ha definita come “la censura più lunga di sempre”.

