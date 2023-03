Non è un bel periodo per Uomini e Donne, dopo il caso Desdemona una nuova bomba piomba sul programma: stavolta ad essere colpito è Armando Incarnato; l’accusa di Tina Cipollari è pesante. In questi giorni l’attenzione è monopolizzata dalla storia tra Gemma Galgani e Silvio. L’ennesima delusione per la dama torinese con i commenti dei fan che si sono sprecati tra cui difende Gemma e chi la accusa. Alla prima schiera appartiene questo utente.



Che scrive: “La cosa sconvolgente è la mancata solidarietà femminile. Io personalmente non sopporto il personaggio Gemma, ma sentire come si rivolge quell’ “uomo” ad una donna è vergognoso, irrispettoso, offensivo, volgare, viscido. Non siamo oggetto solo per sesso perché persone come Silvio non conoscono il significato dell’amore. P.S. Gianni e Tina indecenti”. Alla seconda quest’altro.

Leggi anche: “Uomini e Donne si ferma”. Mediaset, la decisione ufficiale sul programma di Maria De Filippi





Uomini e Donne, Tina accusa Armando Incarnato: ha una relazione fuori



Che replica: “Ma vai a casa Gemma se ti è rimasta un po’ di dignità, sei veramente ridicola e poco credibile. Non ne possiamo più di vederti”. E ancora: “La mummia non andrà Mai via perché lei vuole stare in televisione, e non vuole nessuno, perché se no chi gli paga l’affitto a Roma e tutti l lussi che si permette se va via, altro che non prende niente”.



“È una vergogna unica, non so come possa piacere a Maria, la redazione non le dice quanta gente scrive lamentantesi”. E pare che si lamenti anche di Armando, denunciato, tra l’altro, da Desdemona che nei giorni scorsi scriveva: “Ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate”.



“Ho dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”. E per Armando Incarnato i guai a Uomini e Donne non sono finiti qui, Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, Tina ha messo in discussione la credibilità di Armando sostenendo che avrebbe una relazione fuori dal programma. Secca la riposta di Armando: “Siete come le pale eoliche: vi muovete in base al vento”.