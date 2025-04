Dopo mesi trascorsi sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia, Shaila Gatta si ritrova ora a fare i conti con un rientro alla realtà tanto improvviso quanto doloroso. L’ex velina, uscita dal Grande Fratello a un soffio dalla finale, sta vivendo un momento estremamente difficile, segnato da una profonda crisi personale che ha deciso di condividere pubblicamente. Lo ha fatto prima in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui ha parlato a cuore aperto della rottura con Lorenzo Spolverato – suo compagno anche all’interno del reality – e ora attraverso un toccante messaggio sui social, in cui ha affidato ai fan la sua angoscia.

Le parole che Shaila ha scritto su Instagram non lasciano spazio a dubbi: la giovane ballerina sta attraversando un momento di grande sofferenza psicologica e fisica. In una foto che la ritrae allo specchio, visibilmente dimagrita e con un’espressione provata, ha confessato di aver perso 4,5 kg e di sentirsi completamente svuotata. “Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene”, ha scritto, spiegando di star cercando di elaborare i sei mesi di “surrealtà” vissuti nella Casa del Grande Fratello. Un’esperienza che l’ha lasciata spiazzata e incapace di affrontare con serenità il ritorno alla normalità.

Shaila depressa dopo il Grande Fratello, l’annuncio ai fan

La showgirl ha raccontato di sentirsi sopraffatta dai giudizi del pubblico, dalla pressione dei media e dalla necessità di mostrarsi sempre sorridente, come se fosse un dovere sociale. “Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone”, ha scritto, aggiungendo di voler riprendere il lavoro per senso di responsabilità, ma senza sentirsi realmente pronta. L’ammissione più dolorosa è arrivata subito dopo: “Vorrei solo piangere tutto il giorno”, ha confessato. Un grido d’aiuto che ha colpito profondamente i suoi follower, sempre più preoccupati per la sua salute mentale ed emotiva.

La giovane artista ha denunciato l’incapacità della società di accettare la fragilità altrui, sottolineando quanto sia difficile essere vulnerabili in un mondo che pretende forza e positività a ogni costo. “Mi sento un pezzo di vetro”, ha scritto, evidenziando come il dolore che sta vivendo non sia una parte del suo lavoro, ma una diretta conseguenza di esso. Le sue parole sono quelle di una donna in crisi, che cerca disperatamente una via per risalire e per tornare a sentirsi se stessa. Una donna che non vuole più fingere di stare bene solo per compiacere chi la guarda da fuori.

Nonostante tutto, Shaila non ha intenzione di arrendersi. Ha dichiarato di voler trovare sostegno nell’amore della sua famiglia e nell’aiuto del suo psicoterapeuta. “Questa volta ho bisogno di una mano”, ha ammesso, lasciando intendere che il percorso per uscire dal buio sarà lungo e faticoso, ma possibile. In un mondo dello spettacolo che spesso ignora o minimizza il malessere psicologico dei suoi protagonisti, il suo sfogo rappresenta un raro momento di autenticità e umanità. E proprio da questa trasparenza potrebbe iniziare per Shaila un nuovo cammino, più consapevole e, si spera, più sereno.