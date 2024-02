Altra puntata non facile per Beatrice Luzzi l’ultima del Grande Fratello. Nessuna tregua con Marco Maddaloni, con cui è gelo dopo la lite durante la gita fuoriporta. “Io sto ancora aspettando da Marco delle scuse o almeno un tentativo di chiarimento visto che sono stata attaccata ferocemente in un momento di festa. Secondo me – ha proseguito l’attrice – l’attacco di Marco è dovuto a una volontà di distruggermi psicologicamente, visto che in altro modo non ci sono riusciti, io sono rimasta profondamente colpita”.

Ma queste scuse non sono arrivate mercoledì sera. “Io non mi scuso di niente. Non ho detto parolacce, ma quello che penso, per me il discorso di Vittorio che è stato deviato da Bea, ho sempre mantenuto il mio tono. Sicuramente mi dispiace, ma prima di tutto a Bea le avevo detto di prenderci un caffè e lei invece mi ha mandato pian piano a quel paese, ed è per questo che ci siano ritrovati su quelle scale”.

GF, Beatrice distrutta: “Sto male”

Ma il momento più difficile per Beatrice Luzzi è arrivato con il verdetto del televoto. Televoto eliminatorio che ha visto l’uscita di scena di Stefano, finito in nomination lunedì scorso insieme a lei, Federico, Sergio e Marco. Ed è stata chiamata proprio l’attrice a leggere il responso quando in ballo erano rimasti i suoi amici più cari della casa, Stefano e Sergio.

Alla fine, come detto, c’era scritto Stefano su quel biglietto che con non poca difficoltà ha dovuto leggere Beatrice. Che è scoppiata subito a piangere: si è sentita in colpa per questa eliminazione perché ha visto la nomination come una mossa contro di lei da parte degli altri inquilini. Quindi, dopo i saluti tra le lacrime, vedendola a pezzi Signorini ha voluto parlare con lei.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa è Stefano! #GrandeFratello pic.twitter.com/xO63MQbp4d — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2024

“Tutte le relazioni sono state distrutte, me li hanno tolti tutti. Sto male, mi sento molto in colpa perché penso sia una forma di punizione per me”, ha detto al conduttore. Che ha portato a tranquillizzarla: “Hai ragione quando dici che è frutto di una strategia mirata, è chiaro che per indebolirti minano le tue colonne. Il pubblico è libero di votare e dare le sue preferenze ma è evidente che le nomination sono mirate. Fa parte del gioco. Devi ancora una volta cacciare fuori il tuo carattere”.

Ma Beatrice almeno per il momento non riesce a reagire (“Una solitudine infinita”), anche se appena rientrata in salotto ha ricevuto l’abbraccio di alcuni degli altri inquilini.