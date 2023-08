Stefano De Martino, la notizia corre veloce tra i fan. Capitolo vita sentimentale? Nelle ultime settimane le colonne di gossip non fanno che parlare di un momento molto delicato tra il conduttore e Belen Rodriguez. Poi il messaggio in codice trasmesso attraverso una canzone che molti hanno interpretato fosse indirizzato proprio alla mamma di Santiago: cosa avrà voluto dire Stefano con il brano di canzone di Beyoncé e Travis Scott? Ad analizzare il testo del brano, sito Tag24 che ha evidenziato il significato della canzone, che sembra raccontare appunto di un amore tormentato.

Stefano De Martino, la scoperta delle ultime ore. Per il conduttore abbandonare la luce dei riflettore sembra essere difficile. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Stefano abbia utilizzato una canzone per parlare in codice del momento difficile che sta vivendo con Belen Rodriguez. Il brano in questione è Delresto (Echoes) e Beyoncé canta così: “Statue nella stanza accanto, miliardi in garanzia, tutto a prova di proiettile. Ignora il codice di abbigliamento, entra nella sala da ballo, è così difficile lasciarsi andare, cose che non danno mai vita, posso vedere gli echi”.

Insomma, i fan continuano a non avere le idee molto chiare a riguardo, e questo perché né Stefano né Belen hanno deciso di chiarire pubblicamente la situazione se non appunto attraverso queste modalità piuttosto criptiche di raccontare un momento alquanto delicato. Ma volendo per un attimo mettere da parte le questioni di cuore, per Stefano De Martino il periodo professionale si prospetta decisamente più fortunato. Oltre alla conduzione del De Martino Show, prossimo alla messa in onda il 14 e il 21 dicembre, e al programma di successo Bar Stella, al papà di Santiago sarebbe destinata la guida di un altro timone.

Dopo Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, Notte della Taranta e Tim Summer Hits per il conduttore all’orizzonte si spalanca un ulteriore scenario di soddisfazioni. Proprio nelle ultime ore i fan hanno avuto modo di apprendere attraverso la pagina Instagram de Il Collegio che la voce narrante della prossima edizione sembra possa essere proprio quella di Stefano: “Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio. Prossimamente Rai 2 e Rai Play“.

E oltre alla presenza di Stefano De Martino, per la fiction le novità sembrano essere all’ordine del giorno. Sulla pagina della Rai si legge che “un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione. Tra le novità, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio”.