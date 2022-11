Stefano De Martino, l’amore ritrovato con Belen Rodriguez e il grande successo di Stasera tutto è possibile (Step), che ha da poco salutato il pubblico di Rai2. Anche l’ottava edizione si è chiusa con ottimi risultati, che confermano come conduttore e programma siano azzeccatissimi.

Con la puntata di Halloween del 31 ottobre scorso, questa edizione di Step è stata più breve delle altre, (solo 6 puntate contro le 8 e le 9 delle scorse), ma forse il motivo è presto detto: Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile torneranno nei primi mesi del 2023. A dare lo scoop in anteprima il sito Tv Blog.

Stefano De Martino, scoop: “Torna in onda con Step”

“Stasera tutto è possibile, con il suo conduttore Stefano De Martino, più tutta la banda di comici che lo anima, a partire da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, tornerà con una nuova serie, la cui messa in onda, per il momento, è posizionata nella serata del lunedì a partire dal 13 febbraio 2023”, si legge su Tv Blog.

“Si va dunque sul sicuro per quel che riguarda l’intrattenimento di prima serata di Rai2 con una nuova edizione di questo varietà, da febbraio, dopo il Festival di Sanremo, nei lunedì di Rai2 con De Martino & company per almeno 7 puntate”. Insomma, tra pochi mesi ci saranno subito nuove puntate di “Step”, probabilmente quando il presentatore ed ex ballerino di Amici terminerà l’impegno con Bar Stella.

A proposito di Bar Stella, il programma tornerà in onda dal 29 novembre in seconda serata: “L’ho proposto alla Rai lo scorso anno ed è una di quelle cose rare, mi sono presentato lì con una paginetta che evidentemente ho venduto bene – ha spiegato il padrone di casa poco tempo fa a Fanpage – Quest’anno ritorna con una programmazione più attinente alla sua natura, quella di un live show dove commentare le notizie del giorno, in onda tre sere a settimana. L’ispirazione è quella della chiacchiera da bar in cui si mantiene sempre una linea sottile tra finzione e realtà. Ispirazione arboriana palese, vorrei mandare gli spettatori a letto col sorriso”.