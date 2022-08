“Neanche iniziata ed è già finita”. Momento no per Stefano De Martino, la decisone è drastica

La decisione su Stefano De Martino è arrivata un po’ a sorpresa e ha lasciato il pubblico con un velo di tristezza. La Rai ha preso posizione sul nuovo programma che avrebbe dovuto condurre il presentatore televisivo ed è arrivata ad un’amara conclusione. A riferire la notizia in anteprima è stato il sito DavideMaggio, che ha aggiunto anche dei dettagli molto importanti sulle ragioni di una scelta inevitabile. Anche se comunque c’è un’altra novità sempre in riferimento alla dolce metà di Belen Rodriguez.

Dunque, su Stefano De Martino la Rai è intervenuta in queste ore e avrebbe preso la decisione definitiva sul nuovo programma. Intanto, su DiPiù Tv Platinette ha messo in evidenza un aspetto che forse ad alcuni sarebbe sfuggito. “Dal canto suo, tra annunci sempre riusciti e qualche battuta impertinente la Delogu ha ormai pareggiato la popolarità di Stefano De Martino”, ha dichiarato sul successo di Andrea Delogu alla luce di un’intera annata alquanto fortunata.





Stefano De Martino, la Rai avrebbe rimandato il suo nuovo programma

Secondo DavideMaggio, sarebbe per ora tramontata la possibilità che la Rai gli affidi un nuovo programma. La decisione sarebbe stata presa per evitare che ci sia contrapposizione con la concorrenza e in particolare il GF Vip 7 e le fiction, che andranno in onda sul primo canale della tv pubblica. Ma i telespettatori non devono essere totalmente rammaricati, visto che il conduttore non sparirà ovviamente dalla circolazione. Andiamo a vedere insieme cosa è stato disposto dalla Rai.

Il nuovo programma di Stefano De Martino, intitolato Sing Sing Sing, non dovrebbe esserci. La trasmissione ha preso ispirazione da That’s My Jam di Jimmy Fallon, che è statunitense. Come scritto da Gossip e Tv sul sito, questo show “prevede che, nel corso di ogni puntata, diversi personaggi famosi gareggino divisi in due squadre. I due gruppi devono dar vita a delle esibizioni live canore e mettersi alla prova in altri giochi, sia musicali che non”. Doveva iniziare il 26 settembre, ma non sarà così.

Ma non c’è da preoccuparsi per i fan di Stefano De Martino. Nonostante Sing Sing Sing sia ormai saltato, andrà in onda Stasera tutto è possibile con lui sempre nelle vesti di presentatore tv. Da capire quale sarà la data di inizio della trasmissione, che sarà su Rai 2. Per lui si tratta della quarta esperienza consecutiva alla guida di questo programma e il pubblico non vede l’ora di divertirsi ancora anche con gli ospiti.

