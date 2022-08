Andrea Delogu, il retroscena. Vacanza più che meritata anche per la conduttrice, che sui social non fa che mostrarsi in momenti di pieno relax. E di recente avrebbe anche alzato le temperature dopo aver condiviso uno scatto bollente che la ritrae senza veli. E dopo la guida del timone di Tim Summer Hits su Rai2 insieme al collega e amico Stefano De Martino ecco il pettegolezzo che più fa parlare di lei.

Andrea Delogu, il retroscena su Stefano De Martino. A lanciare il pettegolezzo su Dipiù TV, Platinette che dopo aver sottolineato il successo conseguito su più fronti della Delogu, ha messo in evidenza un aspetto che forse ad alcuni sarebbe sfuggito.





Andrea Delogu, il retroscena tira in ballo Stefano De Martino

“Dal canto suo, tra annunci sempre riusciti e qualche battuta impertinente la Delogu ha ormai pareggiato la popolarità di Stefano De Martino”, dichiara sul successo di Andrea Delogu alla luce di un’intera annata alquanto fortunata. (Andrea Delogu e Stefano De Martino, la decisione di Belen fa capire tutto).

E sempre a proposito del successo della conduttrice, Platinette aggiunge che Stefano De Martino sia “uno dei re di questa stagione televisiva” e tornando alla collega e amica Andrea Delogu: “E’ disinvolta e spigliata, poi ha ritmo e sa parlare bene davanti alle telecamere”.

Un anno lavorativo fortunato, dunque, per Andrea Delogu, poi il retroscena svelato da Platinette: “Dal suo passato professionale di nicchia il suo futuro si sta facendo assai più largo”. Stando alle parole di Platinette, che ci ha sempre visto molto lungo, Andrea Delogu potrebbe davvero diventare la reginetta degli ascolti tv. Magari facendo ‘coppia’ fissa con l’amico Stefano De Martino. Ai posteri l’ardua sentenza.

