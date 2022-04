Momenti di grande emozione ieri sera durante la puntata del serale di Amici. Ed è stato un gesto di Stefano De Martino che ha fatto commuovere più di altri. Il tutto è successo durante una coreografia che in realtà ha toccato ed emozionato un po’ tutti, sia in studio che a casa. Ci troviamo durante il ballottaggio della seconda partita della puntata, Serena ha danzato una coreografia sulle note di “Una poesia anche per te” di Elisa.

Ma c’è una cosa che ha colpito tutti, in particolare Stefano De Martino. A spiegarlo è Raimondo Todaro poco prima della performance. Il maestro aveva già anticipato che sarebbe stato un momento molto emozionante e che si sarebbe emozionata la ballerina stessa. Appena la telecamera si è spostata sull’allieva è saltato subito all’occhio il motivo di tutta questa emozione: Serena ha dedicato la coreografia a sua nonna. La cosa dolcissima è che lei stessa non sapeva però che durante l’esibizione sul videowall, sarebbe comparsa proprio sua nonna che le mandava dei baci.





Stefano De Martino in lacrime ad Amici: cosa è successo

Ed è proprio in questo momento che Stefano De Martino si è commosso: l’ex ballerino di Amici aveva gli occhi lucidi. In tanti hanno avuto la reazione del compagno di Belen, sia in studio che a casa. E a questo punto, Maria De Filippi si è accorta della forte emozione di Stefano De Martino e ha deciso di andarlo a consolare un po’.

Così, la padrona di casa, a un certo punto si è girata verso di lui e lo ha tenuto d’occhio, come se sapesse già cosa stava succedendo. Si aspettava insomma che il ballerino stesse vivendo quel momento molto intensamente. Così Maria si è alzata e gli ha dato un bacio sulla testa. Un gesto tenero, affettuoso e materno, che è bastato per far capire al suo giudice, che conosce da tantissimi anni, che lei aveva capito ed era lì, vicino a lui.

Il motivo risiede nel fatto che Stefano De Martino ha avuto un rapporto meraviglioso coi nonni. Ogni volta che può infatti, il giovane, racconta episodi del suo passato, da quel numero di telefono tatuato (era quello del locale del nonno) a tutto il resto. I nonni sono pezzi di cuore, lo sappiamo tutti.

