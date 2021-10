Notizia meravigliosa per Stefano De Martino. Le voci sono state confermate e ora per lui si prefigura un futuro tutto da scrivere. I suoi fan sono letteralmente impazziti. Erano già in fermento da giorni, in attesa che arrivassero ulteriori informazioni, e ora che sono arrivate la gioia è esplosa immediatamente. Una grande novità per l’ex di Belen Rodriguez e papà di Santiago, che continua a sorprendere grazie a doti professionali straordinarie. Un altro momento di gloria, l’ennesimo, per il ballerino.

In occasione del suo 32esimo compleanno sono stati tantissimi gli auguri, da Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi, a Lorella Cuccarini. E ancora Mara Venier, Giulio Golia, Tosca D’Aquino, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e tanti altri. Non è passato inosservato il commento di Emma Marrone: “Auguri Ste”, pubblicando anche l’emoticon con il bacio. Immediati i commenti dei fan e di chi sogna di rivedere i sue ancora insieme. Ma è decisamente dura far avverare tutto questo.

Stefano De Martino ha fatto grandi salti di qualità ed è diventato un ottimo conduttore televisivo. Infatti, impossibile non nominare ‘Stasera tutto è possibile’ e ‘Made in Sud’. Ed ecco adesso arrivare un’anticipazione bomba sul presentatore. Infatti, lo vedremo ben presto nuovamente protagonista nel piccolo schermo. A riferire tutto è stato Davide Maggio nel suo sito. Ora manca solamente l’ufficialità da parte dei vertici Rai, ma ormai possiamo dare quasi per ufficiale questa notizia bomba.





Stando a quanto riportato dal sito di Davide Maggio, Stefano De Martino sarà alla conduzione di una trasmissione su Rai 2. Si chiama ‘Bar Stella’ in onore del bar gestito dal nonno del conduttore. Proprio in quel luogo ha iniziato a ballare per la prima volta e ad esibirsi dunque dal vivo a cinque anni. Un posto magico, che non potrà mai dimenticare. E stanno iniziando a circolare alcune informazioni su chi prenderà parte al programma e soprattutto da quando dovrebbe andare in onda.

‘Bar Stella’ di Stefano De Martino dovrebbe avere il suo start il prossimo mese di dicembre, dunque proprio alla fine del 2021. In programma per adesso ci saranno due puntate, anche se non è da escludere che possano essercene altre anche in base ai risultati che saranno ottenuti. Insieme a lui ci saranno inoltre numerosi ospiti e amici di De Martino. Non resta che aspettare il suo inizio.