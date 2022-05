Solo gioie per Stefano De Martino in questo periodo. Per quanto riguarda il suo ambito personale, sembra sempre più felice con Belen Rodriguez, con la quale pare sia ritornato l’amore di prima e ormai non mancherebbe molto prima dell’annuncio ufficiale sulla loro reunion amorosa. Bene anche l’ambito lavorativo, infatti è pronto per gli ultimi sforzi come giudice di ‘Amici 21’. Ricordiamo che nella serata di sabato 7 maggio andrà in onda la semifinale del talent show di Maria De Filippi.

Ma su Stefano De Martino sono state dette cose bellissime anche dal collega Paolo Bonolis in una recentissima intervista a ‘SuperGuidaTv’: “Mio erede? Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione”. E ora sul conduttore televisivo è uscita fuori un’altra voce bomba, che cambia proprio tutto.





Stefano De Martino, super progetto alla Rai?

A sganciare la bomba su Stefano De Martino è stato il settimanale ‘Diva e Donna’, che ha rivelato dettagli succosi sul futuro del ballerino. Cose grosse ci sono all’orizzonte per lui, anche se mancano ancora le conferme ufficiali. La voce ormai circola con insistenza nei corridoi televisivi e in particolare in quelli della Rai. Infatti, proprio la tv pubblica italiana starebbe studiando qualcosa di grandioso da affidare a Stefano. Andiamo a vedere nei particolari cosa è stato svelato fino a questo momento.

‘Diva e Donna’ ha quinti riportato su Stefano De Martino: “Assieme a Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, sta lavorando ad un progetto importante per la prima serata. Si parla addirittura di uno show incentrato solo ed esclusivamente su di lui. Belen Rodriguez, con cui vive un potente ritorno di fiamma, non potrebbe essere più orgogliosa”. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi, ma pare proprio che la Rai abbia deciso di accelerare e di puntare fortemente sulle sue indiscusse qualità professionali.

Intanto, i fan di Belen hanno notato subito che ha iniziato a portare di nuovo la fede al dito. E questo sì che sarebbe un chiaro segno del suo ritrovato amore per Stefano De Martino, anche se ancora una volta non ci sono dichiarazioni ufficiali. Quindi, in questi giorni e settimane sono state riferite unicamente notizie positive sull’uomo, che sta vivendo uno dei momenti migliori della sua vita.

“Lui al posto mio”. Paolo Bonolis si lascia sfuggire il nome del giovane (e bel) conduttore