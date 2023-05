“Basta, ho chiuso”. Stefano De Martino, l’annuncio che i fan non volevano ascoltare: cosa è successo

Stefano De Martino sembra vivere un periodo positivo sotto ogni punto di vista. Innanzitutto in amore, in quanto ha ritrovato finalmente serenità al fianco di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il figlio Santiago. Proprio di recente l’ex ballerino di Amici ha dichiarato di avere un buon rapporto anche con la secondogenita della conduttrice argentina, ovvero Luna Marì. Anche sotto il punto di vista lavorativo De Martino non ha nulla da ridire, proprio per questo ha voluto rifiutare la conduzione di un programma Rai.

Stefano ha infatti affermato di non voler annoiare in alcun modo il pubblico italiano che sembra sempre dimostragli caloroso affetto. Per questo motivo De Martino ha annunciato di volersi ‘prendere una pausa’ dalla televisione e continuare con il teatro, sua altra grande passione. Lo scorso anno, oltre a presentare il noto comedy show Stasera tutto è possibile, ha presenziato come conduttore in un altro programma Rai, che quest’anno ha deciso però di non rifare.

Stefano De Martino e la decisione di rifiutare un programma Rai

Stefano De Martino ha dunque rifiutato di condurre il Tim Summer Festival 2023, programma musicale di Rai Due che lo scorso anno lo ha visto al fianco di Andrea Delogu. Proprio lui ha annunciato la decisione al FqMagazine, affermando: “Non ci sarò, perché io sono molto attento a non annoiare. Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta, e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento”.

Il ballerino campano ci ha tenuto molto a sottolineare questo suo continuo alternarsi tra televisione e teatro, porgendo quindi anche un invito ai suoi fan di seguirlo nelle sue apparizioni in quest’ultimo. De Martino aggiunge: “Quindi io quest’estate non ci sarò. Ci vediamo poi in autunno. Se sentite la mia mancanza, però, potete sempre venire a teatro”. Lo vedremo dunque tornare sugli schermi probabilmente direttamente nella conduzione di Stasera tutto è possibile, che ha come presenze fisse Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Se da un lato Stefano De Martino ha deciso di dare forfait per la conduzione del Tim Summer Hits, dall’altro Andrea Delogu ha riconfermato la sua presenza. Dagospia già parla di Fabrizio Biggio, che già vediamo a Viva Rai2 con Fiorello, come possibile presenza che la affiancherà nella conduzione.