Stefano De Martino e Andrea Delogu, anche la seconda puntata del Tim Summer Hits è andata. Da piazza del Popolo di Roma alla prima serata di Rai2, giovedì 7 luglio 2022 tantissimi gli artisti che si sono alternati sul palco e fatto scatenare il pubblico le loro canzoni estive. Tra questi Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Baby K, Biagio Antonacci, Boombdabash con Annalisa per la canzone “Tropicana” e Alessandra Amoroso.

E ancora Nek, Tananai, Coez, Aiello, Francesco Renga, Malika Ayane e tanti altri. Anche Mika, che è arrivato sul palco tra i fuochi d’artificio, si è esibito portando i suoi successo più grandi come “Relax, Take it Easy” per poi concludere la sua esibizione al pianoforte.





Stefano De Martino e Andrea Delogu, imbarazzo sul palco

La sua presenza ha acceso la piazza: “Mai nella mia vita avrei pensato di fare un’esibizione simile e di questo tipo con il pianoforte. Solo con un pianoforte può suonare e cantare tutta Piazza del Popolo”, ha detto il cantante ed ex giudice di X-Factor. Ma ha fatto di più: ha messo un po’ in imbarazzo Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Nel salutare i padroni di casa, Stefano De Martino e Andrea Delogu, Mika si è lanciato in una battuta che potrebbe alimentare il gossip nato tempo fa: “Siete una bella coppia”, ha detto ai due conduttori, già finiti al centro dei pettegolezzi proprio per la loro complicità. “Grazieee”, hanno risposto loro. “No no, proprio in senso romantico”, ha concluso Mika creando un momento di imbarazzo sul palco.

“Noi abbiamo una cosa in comune – ha proseguito Andrea Delogu rivolgendosi a Mika – Siamo straordinariamente dislessici. Ci sono un sacco di bambini e bambine che ci stanno ascoltando e che hanno voglia di sentirsi dire quanto siano fantastici”. “Se siamo dislessici non significa che non possiamo essere qui a parlare, a cantare, davanti a tutti in piazza del Popolo. Non ci sono limiti, vediamo solamente le cose in maniera un po’ diversa dagli altri”, la risposta del cantante.

