Stefano De Martino Andrea Delogu protagonisti del Tim Summer Hits 2022 che ha inaugurato la serie di concerti-evento da piazza del Popolo di Roma. Ad aprire la serata dove tantissimi grandi artisti italiani si sono ritrovati sul palco per regalare tanta bella musica al pubblico presente e a quello di Rai2 è stato Marco Mengoni.

Subito dopo l’esibizione del cantante di Ronciglione, il via ufficiale alla manifestazione da parte dei padroni di casa, che formano un duo che funziona e piace: Stefano De Martino Andrea Delogu. La coppia ha ammesso che nelle scorse settimane si è concessa un divertente ripasso di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.





Stefano De Martino Andrea Delogu: “Basta, ci licenziano”

“Stiamo preparando un gioco da un mesetto, da quando prepariamo il Summer Hits, una sfida sui tormentoni che hanno segnato la musica”, hanno spiegato i due presentatori raccontando quindi anche un retroscena sul dietro le quinte del programma-evento di Rai2. Ma torniamo alla serata.

In apertura di puntata, Stefano De Martino Andrea Delogu hanno provato a regalare qualche anticipazione al pubblico, anche per scatenarlo: “Volete sapere chi ci sarà con noi? E io invece non ve lo dico”, ha inizialmente detto il conduttore ormai tornato a fare coppia fissa con Belen Rodriguez (la fede che ha rimesso al dito non è passata inosservata al Tim Summer Hits).

Ma subito dopo cambio di programma: parte la raffica di nomi di Andrea Delogu che viene subito bloccata dal conduttore napoletano: “Ora basta sennò ci licenziano”, ha urlato. Insomma, svelata una grossa parte degli ospiti, spazio alla musica con la performance di Alessandra Amoroso che presto sarà in concerto a San Siro.

