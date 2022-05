Mika inizia con la pubblicazione del singolo Grace Kelly nel 2006, che lo rende famoso a livello planetario, riuscendo a scalare le classifiche musicali di tutto il mondo. Il suo singolo vende infatti oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo e rimane per 5 settimane al 1° posto della classifica britannica e ai vertici delle classifiche di altri 6 paesi nel mondo.

Terzo di cinque fratelli, Mika è cresciuto a Parigi, dove la sua famiglia si è trasferita poco tempo dopo la sua nascita a causa della guerra civile in Libano e quando aveva otto anni il padre è stato trattenuto per otto mesi nell’ambasciata americana in Kuwait. Un fatto che ha segnato l’infanzia del cantante e la famiglia, che poi si trasferisce a Londra.





Mika: età, altezza, peso, fidanzato, nome vero

La vita di Mika è stata segnata anche da un altro trauma. Nel 2010 la sorella Paloma è caduta da una finestra e si è infilzata in una ringhiera ma per fortuna, dopo numerosi interventi chirurgici, si è salvata. Da quel momento, proprio a causa del trauma subito (ha appreso la brutta notizia dopo che un familiare ha bussato alla porta di casa) sulla porta dei camerini di Mika c’è un cartello con su scritto “Non bussare”.

Dopo Grace Kelly la carriera di Mika decolla e con i suoi singoli e album diventa uno dei cantanti più apprezzati al mondo. Nel 2006 debutta in Italia con il programma “Casa Mika” e diventa giudice (tre edizioni) del talent show X-Factor. Nel 2022 è conduttore insieme ad Alessandro Cattelan e Laura Pausini dell’Eurovision Contest Song. Mika ha sofferto di dislessia ma è poliglotta: conosce l’inglese, il francese, l’italiano, il libanese e lo spagnolo, oltre ad aver studiato il cinese e l’arabo.

Michael Holbrook Penniman Jr., in arte Mika, è nato a Beirut, in Libano, il 18 agosto 1983 da madre libanese e padre statunitense è alto un metro e novanta centimetri per 75 chili di peso. Mika è omosessuale dichiarato e da dieci anni è legato sentimentalmente al registra Andreas Dermanis, curatore di molti programmi musicali per Mtv e Sky. Ma i due tengono molto alla privacy ed è raro che Mika parli di lui.

“Sono senza parole!”. Amici, l’esibizione di Michele finisce con un inaspettato colpo di scena