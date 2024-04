Chi prenderà il posto di Amadeus in Rai? Con il conduttore siciliano ormai in uscita dall’azienda di viale Mazzini verso il Nove, i riflettori da giorni sono puntati su Stefano De Martino, impegnato in questo periodo con la messa in onda di “Stasera tutto è possibile” su Rai Due. De Martino inoltre può vantare una lunga militanza sulla tv pubblica nonostante la giovane età. Lui al momento non si è ancora bilanciato. E appare sereno. Con un post pubblicato si fa vedere beato mentre fa una passeggiata in scooter: “Sintesi di un anticipo di estate”, scrive nel commento a corredo della foto. Sotto il post i commenti dei suoi fan che fanno il tifo per lui.

Un nuovo programma per Stefano De Martino. Cosa succede con l’addio di Amadeus

Già da prima che la notizia dell’addio di Amadeus diventasse ufficiale, Stefano De Martino era un nome caldissimo per la conduzione di trasmissioni come Affari tuoi. Il caso era esploso poi con una rivelazione riportata dal Corriere della Sera. Il giornale di via del Solferino in questi giorni ha rivelato numerosi dettagli inediti e retroscena sulla fine del rapporto tra Amadeus e la tv pubblica. Il giornale si è lanciato anche su una serie di previsioni previsioni in casa Rai sul “dopo Ama”.

Il Corriere della Sera aveva svelato che per il Festival di Sanremo i papabili sono Carlo Conti e Antonella Clerici. “L’altro grosso nodo è quello dell’access prime time (dopo il Tg1), la fascia oraria più pregiata, perché ottiene — tutti i giorni — numeri che la prima serata ormai raggiunge saltuariamente. Amadeus con Affari Tuoi supera i 5 milioni di spettatori, grazie a un format che sembrava usurato e che invece è riuscito a rivitalizzare. Se è difficile che Carlo Conti possa ripensare la sua vita e tornare a un tipo di appuntamento quotidiano che ormai aveva abbandonato sei anni fa, le ipotesi sul campo al momento sono due: la promozione di Marco Liorni (che sta facendo benissimo all’Eredità) oppure la scommessa su Stefano De Martino che pare abbia molti estimatori ai piani alti di viale Mazzini”.

I fan di De Martino cosa ne pensano? Basta leggere i numerosi commenti sotto il post pubblicato poco fa da Stefano De Martino. “Grande Stefano! Il mio augurio è che tu possa prendere il posto di Amadeus ad Affari tuoi il serale. Perché sei molto bravo come conduttore di programmi televisivi”, scrive uno.

“Anch’io faccio i migliori auguri per Stefano che possa prendere il posto di Amadeus – incalza un altro – te lo meriti di avere questa opportunità sai trattenere le persone”. Lo stesso telespettatore dice che bisogna “fare spazio ai giovani, visto che gli altri se ne vanno dalla Rai, giusto rinnovare i programmi con gente nuova”. Un altro utente esclama: “Si parla solo di Stefano De Martino ultimamente”. E uno gli risponde: “Almeno non di corna o presunte, si comincia a parlare di cose importanti”. Un altro ancora invece scrive: “Penso che puoi presentare anche Sanremo sei un grande”.