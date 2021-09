“Non è possibile, l’ha detto”. Star in the star, la scivolata di Ilary Blasi è clamorosa

Ilary Blasi torna alla guida di un programma tv dopo il successo de L’Isola dei Famosi. Per la moglie di Francesco Totti un anno positivo, dopo un periodo non troppo brillante. Con Star in the star, lo show che ieri sera è andato in onda per la prima volta su Canale 5, Ilary si mette di nuovo alla prova in una veste per lei insolita. Un esordio forse sottotono. Il programma infatti ha raccolto l’11% di share Nel dettaglio, la serata di ieri è stata vinta da Rai 1.



La prima tv di Sorelle per sempre ha conquistato 4.763.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 il debutto di Star in the Star ha incollato davanti al video 1.947.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 Gli uomini d’oro ha interessato 630.000 spettatori (3%). Su Italia1 Chicago Med ha raccolto 884.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 Il verdetto è visto da 863.000 spettatori (4%). Non una debacle per Ilary Blasi, ma un dato su cui ragionare.



Star in the star, prima puntata tra critiche e applausi

Al di là dei numeri Ilary Blasi ha mostrato ancora una volta tutto il suo talento. Ha accolto il pubblico con un balletto travolgente in un total black supersexy che ha fatto impazzire i fan: “Bellissima, sei una stella”. L’hashtag Star in the Star vola su Twitter. Tra i commenti, però, anche diverse critiche per un dettaglio della gara canora: “Ma gli artisti cantano in playback, non dal vivo come a Tale e Quale e al Cantante Mascherato”.

E ancora: “Che senso ha farli cantare in playback se è una gara?”.





E c’è chi ci scherza su: “Si dovrebbe chiamare playback nel playback. Almeno fate finta di cantare”. Dello stesso tenore il commento di Valerio Scanu da casa. “Bisogna muovere la bocca quando si fa il playback. Cioè, boh”. Scanu conosce bene il meccanismo di questi format: in passato ha partecipato sia a Tale e Quale Show sia a Il Cantante Mascherato, ma non al nuovo programma di Ilary Blasi.



Ma non è tutto, durante la puntata Ilary Blasi è inciampata in una gaffe, almeno così sembrava. A fronteggiarsi nell’ultimo duello Elton John e Madonna. Ma Ilary rivolgendosi al sosia del cantante britannico lo chiama “Pino”. Immediati i commenti su twitter: “È Pino Insegno, lo ha spoilerato!”. In realtà, dietro Elton John c’era Massimo Di Cataldo.