Lucia non è più in corsa per la finale di Amici 23. Domenica 7 aprile scorso, al termine della terza puntata del Serale, la ballerina è stata eliminata al ballottaggio con la collega Sofia. Come sempre, Maria De Filippi ha comunicato il verdetto in casetta: “Non è una tragedia, state tranquille. Avete visto che negli anni poi alcuni ballerini sono tornati qui nel corpo di ballo. Altri hanno fatto bellissime cose altrove. Questo è l’inizio. Lucia sei tu a dover andare“.

Lucia è scoppiata in lacrime, ma poi ha saputo sempre dalla conduttrice di essere stata scelta per una borsa di studio in Canada da luglio ad agosto e la stessa compagnia che le ha offerto questa opportunità le farà anche un contratto di lavoro per diversi mesi a partire da settembre: “Studierai qui da noi in estate, così da prepararti a lavorare da settembre. Questa è una delle più prestigiose e blasonate compagnie di danza del Canada e la sede è a Toronto“.

Lucia dopo Amici 23, il selfie di coppia

Con questo annuncio la ormai ex ballerina di Amici 23 è tornata a sorridere e con queste parole ha salutato i compagni: “Vi voglio un mondo di bene, mi mancherete tutti da morire adesso che uscirò. Però tanto è ok perché ci vediamo fuori. Spaccate tutto, a presto, vi voglio un mondo di bene. No problema raga“.

Più tardi Lucia è tornata su Instagram con un lungo messaggio in cui ripercorre le tappe più importanti della sua avventura nel talent, dal legame con Emanuel Lo e i compagni a quello con gli addetti ai lavori e la stessa Maria De Filippi. Ma a catturare maggiori attenzioni nel post è stato il “selfie di coppia” inedito con un altro ex allievo.

Lucia e Ayle insieme. Da settimane si vocifera che tra i due ci sarebbe un flirt in corso. A Verissimo il cantante aveva ammesso di aver instaurato un’amicizia speciale con una compagna di classe, ma non aveva fatto il suo nome. Poi la frase “Chiedetelo a lei” usata per rispondere a un follower che gli chiedeva se ci fosse qualcosa con Lucia. E ora questo selfie insieme. E il sospetto che sarà la ballerina a fare chiarezza su questa storia nel corso dell’intervista che rilascerà a Verissimo la prossima settimana.