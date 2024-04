Amici 23, notizia bomba per Mida: il cantante pronto al salto subito dopo il programma. Nelle ore scorse infatti è arrivato l’avvicinamento di un nome importante della musica, pronto a portarlo con lui. Per Mida, che sabato è finito in ballottaggio con Lucia e Sofia, non sono state settimane facili. Il suo litigio con Anna Pettinelli, che lo ha accusato di scappare dai guanti di sfida e di cantare solo con l’autotune, aveva scatenato la tribuna social. Un’ accusa che non è nuova.

Prima di Anna anche Luca Jurman si era espresso in questi termini. “È normale per voi che uno che dice di essere un cantante si deve “c…are” sotto se gli tolgono l’autotune??? Un vero cantante ne sarebbe felice! Ma bastaa! Andate a studiare!”, aveva tuonato. Davanti ai compiti assegnati Mida era apparso spesso timoroso.





Amici 23, Aiello plaude all’esibizione di Mida

E si era lamentato con Lorella Cuccarini. Dopo una sfida lanciata dalla maestra Pettinelli aveva detto: “Faccio schifo, non riesco a cantarla. Come fate a dire che la faccio bene? Io ci provo, ci metto tutto il cuore del mondo ma non viene. Non sento di essere pronto a fare questa cosa qua. Io sento che non mi viene, mi sento a disagio. Io ci ho provato non riuscendoci la maggior parte delle volte”.

“Non sento di essere pronto a fare questa cosa qua. C’è questa discordanza tra quello che sento io e quello che dicono gli altri. Questo compito non lo voglio fare. Ho bisogno di tempo. Prima o poi lo farò”. Intanto però l’esibizione di sabato ha raccolto commenti entusiasti. Mida si è esibito sulle note di ‘Vienimi a ballare’ del cantante cosentino Aiello.

Riscrivendo alcune barre, e combinandole perfettamente con il senso del testo originale, ha dato vita ad una cover apprezzata anche dallo stesso Aiello. Il cantante ha infatti condiviso una storia in cui si vede l’esibizione di Mida e il suo applauso convinto. Secondo molti la vita di Mida sta per cambiare per sempre.