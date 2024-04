La terza puntata del serale di Amici 23, andata in onda sabato 6 aprile, ha lasciato il segno. In pochi, anzi, in pochissimi hanno gradito l’eliminazione di Lucia dalla scuola. Secondo molti, infatti, sarebbe dovuta essere lei a vincere il talent o, se non a vincere, arrivare alla finalissima per poi giocarsela. Nonostante la delusione Lucia ha dato dimostrazione di grande maturità ringraziando la produzione e tutti i compagni che l’hanno accompagnata nel corso di questi mesi.

“Sofia è la mia preferita, è bravissima…non potrei essere arrabbiata per essere uscita contro di lei. Sono un pò triste, però, sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto, mi sono riconosciuta in tanti modi. Qua dentro sono riuscita a portare la mia fragilità nelle esibizioni, stare in casetta mi ha aiutato a confrontarmi con le persone in modo onesto”, ha detto Lucia.





Amici 23, Emanuel Lo scrive a Lucia: “Ci vediamo fuori”

E ancora: “Mi mancherà tutto. Ogni giorno dentro la scuola è un regalo. Sono fiera di aver fatto parte di Amici 23”. Parole dopo le quali è intervenuto anche Emanuel Lo, insegnante di Lucia. Scrive in una lettera come: “Lucia sono davvero felice di averti avuta in questa esperienza e che hai fatto vedere il tuo immenso talento”.

“Questa è la tua strada ed è solo l’inizio di tanti inizi di un percorso faticoso e meraviglioso che è la danza. In bocca al lupo, ti voglio bene. Ci vediamo fuori”. Come dire, non preoccuparti se non sei riuscita a vincere: tutti hanno visto il tuo potenziale (anche Maria De Filippi) e la tua bravura. Intanto nella scuola la vita scorre frenetica. Emanuel Lo, nonostante la calma, pare non abbia preso benissimo l’eliminazione della sua pupilla. Ma non c’è tempo di pensare che già il prossimo serale bussa alla porta.

Sono rimasti dieci allievi in gara. Dopo le eliminazioni di Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni e appunto Lucia restano in corsa Holden, Petit, Marisol e Dustin per il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Gaia, Martina e Lil Jolie per il team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; Sofia, Sarah e Mida per la squadra capeggiata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.