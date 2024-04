Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri, il dettaglio choc sui social. In tanti seguono ancora (e lo faranno ancora per parecchio) i loro beniamini del Grande Fratello 2023 sui profili Instagram e non solo. Una delle più amate di questa edizione però, Beatrice Luzzi, è rimasta un po’ fuori dai giochi. La donna infatti ha preferito stare lontana dai social e focalizzarsi di più sulla famiglia e solo dopo alla tv. L’abbiamo vista nella puntata speciale di Verissimo dedicata al GF, ma a parte quello poco altro.

Chi invece è attivissima sui social e non solo è Anita Olivieri. La giovane, finita al centro di polemiche infinite per via della sua relazione nata all’interno del reality show di Signorini (e della relativa rottura col fidanzato storico), in questi giorni torna a parlare della sua acerrima nemica: la Luzzi. Per 6 mesi le due si sono scornate durante le dirette e non solo, scoprendo altarini una dell’altra. Ora però le cose sembrano essere tornare più al loro posto.





Ed è Anita che, incalzata da alcuni utenti, ha deciso di raccontare cosa le passa per la testa: “Penso che fuori dalla Casa sia tutto molto più ‘fattibile’. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse. […] Alla fin fine siamo state due figure forti del programma. Nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco”.

Poi dice ancora Anita: “E questo ha portato a essere più esposte. Di conseguenza le più amate e odiate contemporaneamente, come è normale che sia”. Tutto questo accade però nel momento in cui la Luzzi torna per un attimo sui social, ma come spettatrice e non come protagonista, per dispensare like. E chiaramente tutti si focalizzano sul dove questi like vanno a finire.

Ad esempio c’è un utente che si scaglia pesantemente e con parole non proprio carinissime su Anita Olivieri. E di tutta risposta ecco l’attrice di Vivere che decide di metterci un “mi piace”. Apriti cielo, un gesto che ovviamente ha fatto discutere il mezzo internet italiano. A questo punto alcuni attaccano Anita che quindi mette like a sua volta. Ora resta solo da capire se prima o poi ci sarà questo confronto tra Anita e Beatrice e se sì, dove? Perché nel frattempo mettiamo a cuocere un po’ di pop corn.

