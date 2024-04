A neanche un mese dalla finale del Grande Fratello i rapporti di amicizia che si erano creati dentro la casa sono andati già in frantumi. Già nei giorni scorsi alcuni concorrenti avevano iniziato a punzecchiarsi a distanza, adesso qualcuno comincia addirittura a ignorare gli ex compagni di avventura.

Uno dei legami di amicizia più forti nati all’interno della casa è stato sicuramente quello stretto da Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Beatrice Luzzi. Stefano e Sergio entrarono nella casa in corsa, alla vigilia di Natale praticamente, e con l’attrice di Vivere formarono un trio inossidabile. Ma adesso che il reality è finito, il gruppo si è sfaldato.

Beatrice Luzzi, Stefano Miele, Sergio D’Ottavi: amicizia in crisi dopo la fine del Grande Fratello

Poco fa Stefano Miele ha fatto una diretta social, e rispondendo alle varie domande dei fan ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Beatrice Sergio. “Con Beatrice ci vedremo venerdì. Staremo assieme, non vedo l’ora, voglio ballare due o tre ore con lei senza fermarmi”, ha detto lo stilista rievocando così i momenti danzanti all’interno della casa che hanno divertito tantissimo il pubblico. Balli ai quali partecipava anche Sergio. I tre si diedero anche un nome: “I De Todo”.

Sergio però non parteciperà a questa reunion. E a svelarlo è stato lo stesso Stefano Miele. “Non lo so è sparito. Lì con.. Non so che dirvi sinceramente. Non risponde e si sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso“. Stefano ha lasciato quindi intendere che il cambiamento di Sergio sia dovuto alla relazione con Greta Rossetti, la bella influencer conosciuta all’interno della casa, con la quale il surfista sta continuano la sua relazione anche fuori.

Venerdì reunion tra la Rouge & Honey che non vede l’ora di scatenarsi con i balletti di BeaLuzzi💃🏼💃🏼

Sergio è sparito e non risponde neanche ai messaggi?

Sergio chi?

Chissene frega!

I voltagabbana meglio perderli che trovarli!

Stefano🫶🏻U!😍#grandefratello pic.twitter.com/Ww6ka8iQR1 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 7, 2024

Sergio e Greta ieri erano insieme al Lido di Jesolo. Una località che sta nel cuore di Greta, perché lì la ragazza ha trascorso la sua infanzia. Con loro c’era anche la sorella di Greta, Loren Rossetti. Nei giorni scorsi Greta aveva subito un attacco simile a quello di Stefano nei confronti di Sergio, ma da parte di Federico. Il modello ha rivelato infatti che la gieffina con la quale era nata una bella amicizia, adesso che è fuori non le risponde al telefono. “Se fai così allora sei pezzo di m***”, ha detto Federico molto risentito dal comportamento dell’ex amica.

Restando in tema di amicizia, sembra invece Sergio e Greta siano ormai più vicini a un altro gruppo di ex concorrenti. In particolare a Rosy Chin e Alessio Falsone. I quattro si sono riuniti nei giorni scorso nel ristorante milanese della regina del sushi per passare una serata insieme. Ma c’è chi scommette che anche questo legame presto salterà.