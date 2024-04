Grande Fratello, finita la trasmissione sembrano esaurirsi anche i rapporti di amicizia nati all’interno della casa più spiata d’Italia. Poche ore fa Federico Massaro ha rivelato ai suoi follower che uno dei concorrenti con i quali aveva stretto di più durante il reality adesso invece non gli risponde neanche ai messaggi sul telefono.

Federico è uno dei concorrenti dell’ultima edizione del GF che ha riscosso più consensi da parte della “critica”. Anche se forse la versione più spiritosa del giovane modello sta venendo fuori adesso. Ogni giorno regala ai suoi follower dei divertenti siparietti social che prendono spunto dalle cose che gli succedono tutti i giorni. Memorabile il video in cui al buio raccontava che tornato nella sua abitazione aveva trovato la corrente staccata perché nessuno in sua assenza aveva pagato la bolletta.

Federico e Greta: tra loro è tutto finito? A lui non è piaciuto un gesto della ragazza fuori dalla casa

Federico è un ragazzo che sa stare al gioco, ma al tempo stesso è un giovane molto legato ad alcuni valori di base come l’amicizia. Questo lo ha già dimostrato dentro la casa, dove ha legato in particolar modo con Vittorio Menozzi, con il quale condivide il lavoro da fotomodello, Paolo Mesella, con il quale invece passava molto tempo insieme ad allenarsi, e infine Greta Rossetti.

Proprio Greta adesso ha causato a Federico un piccolo dispiacere. Lui ne ha preso atto e in maniera chiara ne ha parlato ai suoi follower che gli chiedevano come va il loro rapporto adesso.

“Se la sento? L’ho sentita, ma in realtà non ci calcoliamo più di tanto. Non so perché, a dire il vero non mi ha risposto l’ultima volta e io non le ho più scritto. Ci sono persone che devo ancora capire fuori dal Grande Fratello. Non ho ben chiara la situazione. È vero che io sono stato me stesso, spero che lo siano stati tutti, ma non ne sono così sicuro. Però devo ancora capire due o tre cose su alcune persone”.

Evidentemente poi Greta deve aver visto la storia di Federico o comunque qualcuno l’ha avvisata, perché dopo ci sono stati degli sviluppi. E a raccontarlo è stato sempre Federico su Instagram: “Se penso che facendo una storia contro Greta lei mi risponda? In realtà mi ha risposto oggi. Questo dopo che ho fatto la storia ovviamente. Poi preciso che io non ho interesse a fare dinamiche o gossip, ho semplicemente detto onestamente la verità, cioè che io devo ancora capire certe cose“.

"spero che tutti siano stati loro stessi nella casa non ho ben chiara la situazione"



eee come cadono le maschere🙂 pic.twitter.com/VXDciElaZv — ✨BeatriceLuzziReginaItalia✨ (@Lar02a) April 5, 2024

Federico afferma poi che ognuno è libero di comportarsi come vuole: “Se penso che dopo il GF si debba andare d’accordo con tutti e restare in contatto? No, non penso che per forza si debba andare d’accordo con tutti dopo il Grande Fratello. Però se andavi d’accordo dentro e poi sparisci sei un pezzo di …” Chi vuole capire, capisca.