Dopo la vittoria del Grande Fratello sono arrivate diverse critiche a Perla. I suoi fan l’hanno ovviamente idolatrata, ma c’è una larga fetta di pubblico che invece preferiva Beatrice, la quale non è andata oltre la seconda posizione. Nelle ultime ore la fidanzata di Mirko ha deciso di fare una diretta Instagram e qui ha risposto anche agli attacchi più pungenti.

Infatti, in seguito al Grande Fratello sono in tanti ad aver contestato la vittoria di Perla. A proposito di lei e Mirko, è stato annunciato dalla coppia che il giovane si toglierà il tatuaggio fatto assieme a Greta. Tornando solo alla Vatiero e al suo successo, è arrivato un commento di un utente che era decisamente pesante nei suoi confronti, ma lei ha immediatamente replicato.

Grande Fratello, la risposta di Perla a chi le fa pesanti accuse

Entrando nei particolari, alcuni telespettatori del Grande Fratello non hanno affatto digerito la vittoria di Perla. Anzi, c’è chi l’ha duramente contestata e addirittura accusata di aver rubato il successo a Beatrice. Nonostante non siano state portate delle prove in merito, si è diffusa questa voce e la Vatiero adesso ha deciso di rispondere ufficialmente.

Questa la dichiarazione di Perla su questa accusa durissima: “Io penso che non sia qualcosa che si può rubare, è impossibile. Si basa sui voti del pubblico“. Quindi, come sottolineato da Novella 2000, sarebbe nata questa teoria da parte degli hater della vincitrice del Grande Fratello. Si sarebbe comprata i voti, cosa praticamente impossibile visti i tantissimi controlli che vengono fatti.

Eppure i voti si possono comprare #grandefratello pic.twitter.com/aD5zsQpfC3 — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) April 5, 2024

In tanti hanno continuato a criticarla, non ritenendola meritevole di questo primo posto al Grande Fratello. Ma i numeri hanno parlato chiaro e quindi non poteva esserci un risultato simile.