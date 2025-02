Grande Fratello, come procede la storia tra Chiara e Alfonso? Se le coppie formate da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e da Helena Prestes e Javier Martinez sembrano destinate alla ‘copertina’ del reality, la relazione tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sta regalando comunque emozioni e colpi di scena. Recentemente ci sono stati diverse discussioni e contrasti tra i due.

Ci sono state incomprensioni sulle nomination: Alfonso sperava che Chiara non facesse il nome di Javier, suo amico. La risposta di lei: “Proprio perché l’ho criticato tutti i giorni, arrivavo lì e nominavo Stefania? Ma stai scherzando? Dai…”. Ma non è finita. Nelle ultime ore la tensione tra i due è salita fino al punto che qualcuno inizia a parlare di vera e propria ‘crisi’.

Chiara e Alfonso, altra lite: cosa succede?

In un momento di intimità Alfonso D’Apice ha compiuto un gesto affettuoso nei confronti di Chiara Cainelli. Tuttavia la ragazza non ha reagito come il giovane si aspettava. Ne è nata una discussione, l’ennesima in poco tempo, che conferma come tra i due ci sia un po’ di maretta.

Alfonso non ha nascosto il suo disappunto nei confronti del comportamento della fidanzata che, evidentemente sovrappensiero, non ha reagito alle sue coccole: “Mi fai passare la voglia” ha detto l’ex protagonista di Temptation Island. La risposta di Chiara non si è fatta attendere: “Ero pensierosa per i fatti miei. Ero un po’ riflessiva, tutto qua”. I due, però, sono rimasti ognuno sulla sua posizione.

C: “… domani se non ce l’ho intorno anche meglio cosi posso andare giù più cattiva durante la puntata”



Comunque grandissimo amore anche quello di Chiara per Alfonso. 🤥#grandefratello pic.twitter.com/LBeeLpkeLq — surreale_ 🦋 (@surreale_) February 10, 2025

In seguito Chiara si è sfogata con Zeudi Di Palma. All’ex miss Italia l’ex campionessa di scacchi è arrivata a confidare: “Se nelle prossime ore non ce l’ho intorno anche meglio, così posso andarci giù cattiva in puntata“. Zeudi le ha dato ragione affermando: “Lui non capisce la persona importante che ha davanti”. Nel frattempo il pubblico si divide e in molti criticano il comportamento della ragazza.

