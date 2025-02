All’interno della casa del Grande Fratello, la relazione tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli comincia a scricchiolare non poco e sembra sia tutta colpa di Javier ed Helena Prestes. Alfonso, originario di Napoli, è entrato nel reality dopo la fine di una lunga relazione con Federica Petagna. Chiara, modella di Trento, ha inizialmente mostrato interesse per Javier Martinez, ma dopo la fine di quel breve flirt, ha iniziato ad avvicinarsi ad Alfonso. due hanno condiviso momenti di intimità, culminati in baci appassionati sotto le coperte.

>> Grande Fratello, bufera su Helena e Javi. Prima il bacio appassionato poi lei glielo confessa all’orecchio: pubblico sconvolto

Tuttavia, nonostante l’apparente affinità, Chiara ha espresso riserve sulla rapidità con cui Alfonso ha manifestato i suoi sentimenti. Dopo una notte trascorsa insieme, Chiara ha confidato ad alcune coinquiline di sentirsi spaventata dalla velocità con cui la relazione stava procedendo, sottolineando di non essere ancora innamorata. Un momento cruciale è stato l’incontro tra Alfonso e la madre di Chiara, avvenuto durante una diretta del programma.





“Oh, zitto, vaff**”. Grande Fratello, Chiara e Alfonso: è la fine?

Ebbene inizialmente Alfonso abbia accolto positivamente l’incontro, successivamente ha manifestato dubbi e timori. Parlando con Javier Martinez, Alfonso ha ammesso di sentirsi destabilizzato, riflettendo sulla possibilità che fosse troppo presto per una relazione seria, soprattutto considerando la recente fine della sua storia con Federica. Ma c’è anche un altro fatto, accaduto proprio poche ore fa.

Alfonso, mentre stava parlando proprio con Chiara, ha espresso il suo malcontento riguardo il fatto che tutti parlano sempre e solo di Javier ed Helena. L’accusa è che anche dentro la casa tutti sono focalizzati su questa dinamica, lasciando tutte le altre da una parte. Neanche il tempo di dirglielo che Chiara, sentendo il nome di Javier ad alta voce perde la pazienza e prima dice “shhh” poco dopo butta un pezzo di carta nel lavandino in segno di stizza.

Alfonso gli ha detto la verità del loro mantra h24, SI È INCAZZATA, SHTT (sia mai che sentano, HA SBATTUTO I PIEDI😂😂😂



“Parlate di Javier che ha baciato Helena”💥#grandefratello #helevier pic.twitter.com/v1UypIsba0 — DarkSkinDivinity (@skin_divinity) February 6, 2025

È evidente che tutto questo sta portando Alfonso a interrogarsi sulla natura dei suoi sentimenti e sulla possibilità di essere ancora legato al passato. Ha espresso preoccupazioni riguardo al confronto tra Chiara e la sua ex, temendo di non essere pronto per un nuovo impegno sentimentale. Nonostante le difficoltà, Alfonso e Chiara hanno cercato di chiarire le loro posizioni. Per loro non possiamo far altro che sperare per il meglio.

Leggi anche: “Devono saperlo, diteglielo”. Helena al Grande Fratello, così ha ‘fregato’ tutti