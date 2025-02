La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez all’interno della casa del Grande Fratello ha catturato l’attenzione del pubblico, generando numerose discussioni e reazioni contrastanti. Dopo un periodo di avvicinamento, seguito da un allontanamento, i due concorrenti sembrano aver ritrovato una certa intimità, culminata in un bacio appassionato nel giardino della casa. Questo gesto ha suscitato diverse reazioni tra i coinquilini.n particolare, Zeudi Di Palma, che in precedenza aveva mostrato interesse sia per Helena che per Javier, ha manifestato delusione e amarezza per l’accaduto.

Tuttavia, nonostante l’apparente riavvicinamento, Javier ha espresso dubbi sulla natura del loro rapporto, affermando: “Non siamo una coppia“. Questa dichiarazione ha alimentato ulteriormente le discussioni tra i fan del programma. Il pubblico ha reagito in modo variegato a questa dinamica. Alcuni spettatori sostengono la coppia, apprezzando la loro chimica e sperando in un’evoluzione positiva della relazione.





Altri, invece, sono più critici, ipotizzando che possa trattarsi di una strategia di gioco piuttosto che di un sentimento autentico. Proprio a questo riguardo ha fatto molto discutere la frase che ieri Helena ha detto a Javier dopo un bacio e sopratutto dopo un confessionale. Sembra infatti che la donna abbia prima raggiunto gli autori in saletta e poco dopo sia uscita più innamorata che mai di Javier.

Per lui sembra sia capitato lo stesso, riportando molti utenti sui social. Di fatto Helena ha detto a Javier che non vede l’ora di vedere i loro aerei e che spera continuino ad arrivare. Insomma, sembra evidente che Helena è molto focalizzata sui suoi obiettivi e in tanti non hanno preso bene questa cosa: “Che schifo, lo fai solo per la popolarità”, scrive un utente.

“SPERO CHE GLI AEREI CONTINUINO AD ARRIVARE”



questa è la prima cosa detta dopo il bacio,non scherzo

non si può certo dire che non sia una donna centrata nei suoi obiettivi.

le priorità prima di tutto signori

l'amore vero❤️#shailenzo #grandefratello

E ancora: “Ma vergognati, questo sì che è amore, pensa agli aerei questa”, dice un altro. Anche l’atteggiamento di Javier dopo il bacio ha sollevato ulteriori interrogativi tra i telespettatori. Alcuni hanno notato un’espressione di ansia e preoccupazione sul suo volto, interpretandola come segno di pentimento o incertezza riguardo ai suoi sentimenti verso Helena.

