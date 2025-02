“La faccia di Amanda dice tutto! Nemmeno lei si aspettava una frase del genere”. Al Grande Fratello arriva la confessione di Javier Martinez. Il ‘bello’ di questa edizione del reality show si è confidato poco fa con i suoi due amici più stretti all’interno della Casa: Amanda Lecciso e Jago Garcia. Dopo giorni di tormento, sembra aver preso una decisione definitiva riguardo a Helena Prestes, innamoratissima di lui, con la quale negli ultimi giorni ci sono stati teneri baci. Al momento, Javi non ha ancora informato la diretta interessata, ma ormai è solo questione di tempo: inevitabilmente, l’argomento tornerà a galla nella prossima puntata, in programma il 6 febbraio su Canale 5.

La storia tra Javier Martinez ed Helena Prestes sta facendo sognare tantissimi fan fuori dalla Casa del Grande Fratello. Sono numerosi gli spettatori che fanno il tifo per la coppia. E anche la famiglia del pallavolista spinge in questa direzione. Il loro percorso nel reality è stato ricco di ostacoli, ma alla fine li ha portati a incontrarsi. Javier è reduce da una serie di relazioni naufragate quasi prima di iniziare: con Shaila Gatta ci furono cinque giorni di coccole sotto il piumone prima che la ballerina si lanciasse tra le braccia di Lorenzo; poi il bacio con Chiara Cainelli; infine, le carezze e gli abbracci con Zeudi Di Palma.

"È così purtroppo". Grande Fratello, Amanda incredula per le parole di Javier su Helena

L’opinionista Cesara Buonamici si è detta delusa da Javier: “Sentendoti parecchio figo, ti sei lanciato in una serie di toccate e fughe a favore di telecamera. Per quanto tempo puoi continuare a fare il pesce in barile senza che noi ce ne accorgiamo?”. Anche con Helena il finale sembra lo stesso. Poco fa, in cucina, Javier si è aperto con Amanda. “Non va bene così, non riesco ad aprirmi al 100%. Non ce la faccio, indipendentemente dal fatto che mi piaccia o meno”. La cognata di Al Bano ha ascoltato sbalordita. Lei gli ha consigliato di seguire il proprio cuore, ma il ragazzo ha aggiunto: “Io così la illudo. Non mi vedo con lei fuori da qui e non posso fingere”.

In quel momento, Helena li ha raggiunti e Javier ha continuato a comportarsi come sempre, scherzando e abbracciandola come se nulla fosse. Il pallavolista si è aperto anche con Iago, “Lei vorrebbe più baci, e ogni tanto ci baciamo, ma va a una velocità diversa dalla mia. Vorrei dirle di aspettare”.

“non va bene così, non riesco ad aprirmi al 100% . non è questione che mi piace o non mi piace, non riesco. e così la illudo. se mi chiedi se mi vedo fuori con lei ti dico di no. non posso fare finta di niente”

La confessione di Javier ha scatenato il popolo del web. “L’indecisione ci sta, ma una frase così secca effettivamente lascia senza parole. Spero che Helena prenda le distanze, almeno finché lui non capirà cosa vuole davvero”, scrive un utente, commentando il volto attonito di Amanda mentre ascolta Javier. “A questo punto è un immaturo!”, esclama un altro.