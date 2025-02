“Devono saperlo, diteglielo”. Helena al Grande Fratello, così ha ‘fregato’ tutti

Il Grande Fratello è iniziato a settembre scorso. Non si sa quando è prevista la finale ma di certo siamo almeno a metà strada e il gioco, se così si può chiamare, è decisamente entrato nel vivo. Al punto che i fan più sfegatati già di questa edizione e c’è chi già ipotizza quali concorrenti potrebbero diventare i finalisti di questa edizione. Intanto “meno due”.

Dopo Bernardo Cherubini, eliminato per effetto del televoto giovedì della scorsa settimana, hanno detto addio al sogno di arrivare fino alla fine Emanuele Fiori, sempre per lo stesso motivo, e a sorpresa anche Ilaria Galassi, che ha deciso di ritirarsi. Dopo cinque mesi di permanenza nella casa, l’ex volto di Non è la Rai ha preferito tornare dal compagno e dal figlio.

Leggi anche: “È così purtroppo”. Grande Fratello, Amanda incredula per le parole di Javier su Helena





GF, notizia bomba su Helena

Ma i finalisti? A lanciare un sondaggio web sul tema è stato Grande Fratello Forum Free, che ha offerto ai fan la possibilità di esprimere fino a sei voti per i concorrenti che sono ancora presenti all’interno della casa. Ovviamente è ancora aperto ma alle 17 di mercoledì hanno già partecipato oltre 600 utenti che sembrano avere le idee chiarissime.

Helena è in netto vantaggio con quasi il 70% di voti. E dire che negli ultimissimi giorni la davano per ‘spacciata’ con Iago invece che prendeva sempre più terreno. Secondo posto per Javier, con cui la modella ora sembra aver trovato un equilibrio di coppia. Il pallavolista, sempre stando ai risultati del sondaggio, si attesta al 61% delle preferenze.

Medaglia di bronzo per Lorenzo. Al modello che tra i volti più chiacchierati di questa edizione sia per il suo trascorso che per la sua storia d’amore con Shaila Gatta si attesta sul 43% dei consensi superando così Amanda Lecciso che si ferma al 41%. Iago Garcia 35% seguito da Shaila con il 33% e da Stefania Orlando, ferma al 31% dei voti.

Insomma, Helena non è favorita alla finale. Di più. E chissà quale sarà la sua reazione se il pronostico dovesse essere confermato… Di sicuro i suoi fan vogliono che si sappia in casa, anche per frenare tutte quelle critiche che, a maggior ragione dopo l’inizio della storia con Javier, sono all’ordine del giorno.