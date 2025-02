Grande Fratello, messaggio molto particolare per Mariavittoria. Come molti sanno il medico estetico ha intrapreso una relazione all’interno della Casa con Tommaso Franchi. La coppia ha vissuto molti alti e bassi, tra discussioni, confronti e tanto altro. Tuttavia hanno resistito e oggi, martedì 11 febbraio, hanno ricevuto non uno bensì due messaggi aerei.

La giornata è stata caratterizzata da tanti messaggi aerei: ce n’è stato uno per gli Shailenzo, uno per Zeudi Di Palma, uno per le Zelena e addirittura due per i Tommavi. In uno c’era scritto “24/12 ❤ N’È VALSA LA PENA #TOMMAVI”. La vigilia di Natale è stata una giornata fondamentale, infatti, per il consolidarsi della loro storia. Tuttavia in un altro messaggio c’era un avvertimento per Mariavittoria.

Il messaggio a Mariavittoria: “Non fidarti di Tom”

Non solo un messaggio di supporto per i Tommavi. I due si sono abbracciati e baciati e Tommaso ha ricordato che è stata una fatica conquistare Mariavittoria, ma davvero ne è valsa la pensa, come i fan sanno bene. Tuttavia è arrivato anche un altro messaggio aereo, ben poco amichevole.

In realtà è stato il primo messaggio aereo a far sobbalzare gli inquilini. Infatti c’era scritto: “Mariavittoria, amati. Noi vediamo tutto, non ti fidare di Tommaso“. Insomma alcuni sostenitori hanno voluto mettere in guardia MaVi, invitandola a non fidarsi di Tommaso. Maria Teresa Ruta ha commentato: “Che brutto, ma perché devono spendere soldi per una cosa così?”.

Pensa essere fan di Alfonso D'Apice e fare un aereo contro Tommaso Franchi al solo scopo di farlo star male.



Mariavittoria ha sorriso, forse un sorriso amaro e detto: “Ma veramente?!”. Tommaso, invece, c’è rimasto molto male, anche per la reazione della fidanzata. Shaila lo ha rincuorato, affermando che anche lei ha ricevuto tanti messaggi ambigui, ma ha continuato a seguire il suo cuore. Molti spettatori, inoltre, sono dalla parte del giovane: “Questi fan sono pessimi“, “La gente non sta bene”, “Tommy non si merita questo”, “Sono lì dentro da sei mesi, non dovrebbero volare aerei contro qualcuno”, “Ma chi scrive queste cose?”, “Usassero quei soldi per curarsi la cattiveria” sono alcuni commenti.

