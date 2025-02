Mettiamola così, che Grande Fratello sarebbe senza Lorenzo? Criticato, osteggiato, amato, odiato, sempre al centro delle polemiche, sempre nell’occhio del ciclone. Eppure, eccolo lì, il modello milanese è il primo finalista. Come mai? Perché il pubblico adora i personaggi contradditori, i personaggi forti che sanno giocare e non disdegnano frasi e comportamenti sopra le righe.

Naturalmente se da una parte c’è chi premia Lorenzo, dall’altra c’è chi lo vorrebbe fuori un giorno sì e l’altro pure. L’ultima che ha combinato? Il 28enne si trovava in cucina e, presumibilmente perché arrabbiato per qualcosa che stava succedendo in quei frangenti, ha preso la scatola contenente le cialde del caffè e l’ha lanciata per terra. Apriti cielo, polemiche a non finire.

Messaggio aereo per gli Shailenzo: cosa c’era scritto

Nelle ultime ore è arrivato un messaggio aereo per Lorenzo e Shaila. Segno evidente che i due, nonostante le polemiche e gli attacchi provenienti da più parti, hanno una community sempre pronta a supportarli. I due si sono accorti dell’aereo che passava sopra le loro teste e hanno gioito come bambini.

Ma cosa c’era scritto nel messaggio aereo? È presto detto: “NOI PER VOI NIENTE SONNO ❤ #SHAILENZO“. Insomma, chi pensava che i fan di Shaila e Lorenzo fossero diminuiti dopo le ultime critiche si sbagliava di grosso. Anzi, sembra dalla community arriva un attestato di vicinanza fortissimo: seguono i loro beniamini anche a costo di sacrificare ore di sonno.

Mentre Lorenzo volge il suo sguardo al cielo, Shaila, emozionatissima, gli si lancia addosso in un abbraccio travolgente. Grande felicità e gioia manifestate con un gesto spontaneo e giocoso: allarga le braccia e mima il volo di un aeroplanino. Non solo, l’ex velina propone a Lorenzo di dedicare ai fan anche un balletto speciale come ringraziamento. Chissà se e quando lo vedremo…

