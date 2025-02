Ennesima bufera su Lorenzo al Grande Fratello. Nonostante abbia ottenuto il privilegio di diventare il primo finalista di questa edizione, superando Javier nel confronto finale, il modello è finito nel mirino per un altro gesto considerato scioccante. Ha infatti scaraventato all’aria qualcosa nelle scorse ore, come testimoniato da un video pubblicato online.

La regia del Grande Fratello ha optato per l’immediata censura di Lorenzo, ma i telespettatori hanno visto tutto e hanno denunciato l’accaduto sul social network X.C’è chi sta continuando ad invocare una squalifica, ma provvedimenti seri non ne sono stati presi in passato e quindi difficilmente ci saranno reazioni eclatanti della produzione.

Grande Fratello, nuovo gesto choc di Lorenzo: “L’ha lanciata per terra”

Il nuovo comportamento impulsivo di Lorenzo al Grande Fratello ha scatenato una marea di polemiche, visto che i telespettatori accusano la regia di perdonare tutto ciò che Spolverato fa di sbagliato. In passato, come ricordato dal sito Torresette, aveva lanciato uno sgabello nel tugurio, una sedia e preso a pugni il muro. Ora un altro atteggiamento assurdo.

Stavolta Lorenzo era in cucina e, presumibilmente perché arrabbiato per qualcosa che stava succedendo in quei frangenti, ha preso la scatola contenente le cialde del caffè e l’ha lanciata per terra. Immediata la furia del pubblico: “Questo è stato eletto primo finalista, mentre doveva essere squalificato“, “E lo giustificano pure dicendo che non è aggressività“, “Se lo vogliono far passare come una cosa normale, stiamo messi male”.

Da capire se giovedì 13 febbraio, quando ci sarà la nouova puntata in diretta del GF, Signorini lo rimprovererà ancora oppure se preferirà tacere.