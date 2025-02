Post-puntata polemico al Grande Fratello, dopo quanto si è visto nel corso della diretta con Alfonso Signorini. Durante la cena notturna, Alfonso D’Apice ha perso la pazienza e ha iniziato a dire brutte cose su Helena. Davanti a Chiara è parso quasi fuori controllo, infatti la gieffina ha provato a farlo ragionare e a tranquillizzarlo, ma lui ha attaccato ugualmente la modella brasiliana.

Nelle scorse ore al Grande Fratello Alfonso non ci ha visto più e ha detto la sua su Helena, svelando la sua opinione sulla sudamericana che non è affatto piacevole. Lui è amico di Javier e non riesce a comprendere come mai il pallavolista abbia quel rapporto così stretto con la coinquilina. Ma vediamo cosa ha detto.

Grande Fratello, Alfonso attacca Helena: “Arrogante”

Come ricostruito dal sito Blastingnews che ha anche postato il video della furia di Alfonso, al Grande Fratello l’ex concorrente di Temptation Island ha esclamato su Helena: “Il mio amico Javier, che so i ragionamenti che fa, come fa a passare il tempo con una persona così? Non me lo spiego. Anche tu (riferendosi a Chiara n.d.r.) hai le tue opinioni, ma le hai sempre esposte in maniera educata e rispettosa”.

E poi Alfonso ha affondato definitivamente Helena, descrivendola in maniera pessima: “Questa è scostumata, sbraita quando parla, si permette di dire cose assurde, ha atteggiamenti arroganti. Ma come fa a stare ancora qua? Se non avesse tutta quella gente dietro…”. Chiara gli ha ripetuto più volte di smetterla, proprio per evitare di alimentare altre polemiche.

e si nun tness a tutt chell gent aret ueeee pic.twitter.com/KzjApMIlNw — 💥 (@maiunajoia_) February 11, 2025

Ma Alfonso è stato subito attaccato dai fan di Helena, infatti gli hanno ricordato che Chiara e Shaila sono le prime ad essere maleducate. Ma su di loro lui non ha mai aperto bocca in maniera negativa.