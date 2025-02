Lunedì 10 febbraio il Grande Fratello è tornato in diretta e, come avevano previsto gli spoiler, Alfonso Signorini ha nominato il primo finalista maschio di questa edizione. Anche qui le anticipazioni ci avevano visto lungo: è Lorenzo Spolverato. In realtà, proprio durante la proclamazione, c’è stato un piccolo fraintendimento. Il responso su Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglio si è scoperto una volta che i concorrenti sono arrivati in studio.

A rinunciare per primo a questo privilegio è stato Alfonso, seguito da Giglio. E tra Javier e Lorenzo ha vinto il modello ma c’è stato un errore, dato che era stato citato prima Javier: “Voglio precisare cosa è successo – ha puntualizzato Signorini – Qui c’erano i nomi dei primi esclusi, che la regia mi inquadrerà bene. Io non sapevo chi sarebbe arrivato in finale. L’accordo era che la regia avrebbe inquadrato il finalista. È stato inquadrato Javier e pensavo fosse lui, invece è Lorenzo”.

GF, Helena choc dopo la diretta: “Lei sa tutto”

Insomma, il primo finalista è Lorenzo. Ovviamente la notizia ha diviso pubblico e casa ma c’è di più perché i telespettatori hanno iniziato a fare supposizioni ascoltando le parole di Helena Prestes pronunciate dopo la puntata in questione. La concorrente si è trovata a parlare della novità a tavola con Javier e Stefania Orlando.

Nel corso della conversazione la modella ha lasciato intendere di avere un’opinione precisa sull’andamento del televoto stesso e quindi fatto sorgere dubbi e domande tra i fan del programma. Tutto è partito quando Stefania ha detto a Javier: “Se hanno mandato via prima Giglio e Alfonso e hanno tenuto te e Lorenzo, vuol dire che loro sono quelli che hanno meno voti”.

Ascoltate le parole di Helena … lei ha capito tutto!!!

Perché lei sa della 💩che c’è fuori, attorno a questo programma e dei televoti truccati …lei lo ha provato sulla sua pelle…#grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/IozFsncqWk — Robi_B (@SOLELUNA1990) February 11, 2025

Helena che sa del televoto truccato non te la puoi inventare. Che circo #GrandeFratello pic.twitter.com/z0l9EC9tB4 — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 11, 2025

Ma a quel punto, visibilmente alterata, Helena ha detto: “Ma cosa vuol dire? Tu hai vinto…”. Da queste poche parole, alcuni utenti sono arrivati a delle conclusioni scioccanti su di lei e soprattutto sul programma. Come: “Helena che sa del televoto truccato non te la puoi inventare“. Oppure: “Ascoltate le parole di Helena… lei ha capito tutto!!! Perché lei sa della m…a che c’è fuori, attorno a questo programma e dei televoti truccati… lei lo ha provato sulla sua pelle”.