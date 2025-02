Nella serata del 10 febbraio è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. Tra le tante cose successe nel corso dell’appuntamento, ce n’è stata una che ha lasciato incredulo il pubblico. Alfonso Signorini si è infuriato con Shaila e Lorenzo, dopo averli informati di un comportamento che non è stato affatto accettato da moltissima gente.

Le immagini, diventate virali online, hanno creato un vero e proprio putiferio sul Grande Fratello. Shaila e Lorenzo non si sono contenuti e all’interno della cucina hanno avuto atteggiamenti troppo intimi. La protesta è stata immediata e quindi anche lo stesso Signorini è stato costretto a prendere posizione nelle scorse ore.

Grande Fratello, bufera su Shaila e Lorenzo: Signorini furioso con loro

Lorenzo e Shaila, come si è potuto vedere da un video caricato in rete da alcuni telespettatori del Grande Fratello, si sono letteralmente sdraiati sul bancone della cucina. Hanno iniziato a dialogare tra loro, ma soprattutto hanno assunto delle posizioni, ritenute da molti volgari. E Signorini ha esclamato in diretta: “Vederti sul tavolo della cucina a gambe larghe con Lorenzo sopra onestamente non è una bella immagine, è un’immagine volgare“.

Poi il conduttore ha proseguito con la ramanzina agli Shailenzo, anche se non sono stati presi provvedimenti: “Voglio che tu capisca perché ci piacete come coppia. Questa non è una cosa bella, non è per essere bacchettoni. Io sono open-minded, me li mangio a tavola i bacchettoni, ma vedere quella immagine così sguaiata che entra nelle case di tutti quanti non è bello. Fateci un pensierino”.

Ma quanto è difficile capire che quella non è la cucina di casa loro??? Per i dialoghi non commento. pic.twitter.com/P8ag0PZ1Nz — 💜eli♒️ (@EliEli98969595) February 10, 2025

Shaila e Lorenzo hanno capito di aver esagerato e infatti dopo quelle parole di Alfonso sono parsi imbarazzati e dispiaciuti per l’accaduto. E sicuramente eviteranno gesti simili in futuro.