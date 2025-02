Grande Fratello, la puntata di lunedì 10 febbraio sarà più movimentata del previsto. Si sapeva che ci sarebbe stata un’eliminazione al televoto, quello aperto giovedì scorso e si è saputo poi che, tra le tante cose che succederanno, ci sarà anche l’annuncio di Alfonso Signorini sul primo finalista dell’edizione 2024-2025. Primo finalista maschio, ha fatto sapere Federica Panicucci a Mattino 5.

Sarà quindi un uomo il primo ad accedere alla finale tanto ambita che, parola di Signorini, andrà in scena a fine marzo. Ovviamente verrà aperto un televoto e dovranno essere i telespettatori, tramite i loto voti, a decretare chi più merita questo privilegio. Ma a proposito di televoto, è notizia dell’ultima ora e ufficiale che quello sull’eliminato della serata è annullato causa ritiro improvviso di una concorrente.

Leggi anche: “Volavano pugni, sono sconvolto”. Scatto di ira al Grande Fratello, Iago vede e spiffera tutto





GF, televoto annullato: “Si è ritirata”

Pamela Petrarolo si è infatti ritirata per la seconda volta dal Grande Fratello, ma questa volta il suo abbandono è effettivo. La ragione? Come annunciato dai canali social del reality di Canale 5 la decisione della Non è la Rai è scattata per motivi personali e per questo il televoto che la vedeva coinvolta è stato annullato.

“Pamela Petrarolo per ragioni personali lascia la Casa di Grande Fratello. Il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, il messaggio apparso poco fa sui profili social del GF.

Pamela Petrarolo, per ragioni personali, lascia la Casa di Grande Fratello.

Il televoto attualmente in corso è annullato.

Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 10, 2025

Questo è il secondo ritiro dal reality per Pamela Petrarolo, ragion per cui la notizia è ancora più scioccante: il pubblico non poteva prevedere una mossa del genere. Era il 30 dicembre scorso quando, sempre per motivi personali, fu costretta ad abbandonare temporaneamente la casa, restando lontana per un’intera settimana.

All’epoca, Alfonso Signorini aveva spiegato che Pamela avrebbe potuto fare ritorno nel programma solo a determinate condizioni, ovvero nel caso in cui Ilaria Galassi, con cui formava ancora un duo, non fosse stata eliminata nel frattempo. E così è stato. Ma ora la sua uscita, proprio come quella delle sue ex colleghe, tutte ritirate, è definitiva.