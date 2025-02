Si è saputo che il Grande Fratello quest’anno chiuderà i battenti a fine marzo. Lo ha annunciato Alfonso Signorini nella scorsa puntata e, stando alle anticipazioni della nuova, il primo finalista dovrebbe essere deciso a brevissimo. Già nella puntata di lunedì 10 febbraio. Gli ultimissimi sondaggi dicono che il favorito è Lorenzo Spolverato, che in queste ultime ore è entrato di nuovo in crisi con Shaila.

Dopo una breve tregua, i due hanno litigato furiosamente a poco dalla nuova puntata e ora Iago Garcia ha raccontato un retroscena forte di questa discussione che il pubblico ignorava. L’attore ha raggiunto Amanda Lecciso e Stefania Orlando in giardino e raccontato loro della sfuriata di Lorenzo e della giustificazione che ha dato Jessica Morlacchi.

GF, Iago smaschera Lorenzo: “Colpi a porta e materasso”

“Ho visto e sentito cose non belle – ha esordito Iago – Mi ha lasciato di pietra la giustificazione di Jessica rispetto allo scatto di rabbia di Lorenzo. Sono rimasto proprio senza parole. Tu Stefania non l’hai visto quel suo attacco che ha avuto?! Ha iniziato a colpire il materasso con tutta la forza, davanti a Shaila. Poi se n’è andato e ha colpito la porta uscendo”.

“La giustificazione è che non ha picchiato la donna. Dice che questi eccessi d’ira sono normali perché comunque lui non ha picchiato nessuna. Guarda, mi lascia di pietra la misura morale che abbiamo nei confronti di certi concorrenti. Io capisco che ci possa essere un rapporto di amicizia, ma sono davvero senza parole quando vedo e sento certe cose. Puoi avere un attacco d’ira in tutto il programma, forse due, ma uno ogni settimana non è normale“.

J: Mi lascia di pietra la misura morale che abbiamo nei confronti di alcuni concorrenti



J: Mi lascia di pietra la misura morale che abbiamo nei confronti di alcuni concorrenti

Pensa alle zelena paladine delle donne che lo votano come primo finalista

Iago che dice che stamattina Lorenzo ha dato dei pugni al materasso e alla porta e Jessica lo

Iago che dice che stamattina Lorenzo ha dato dei pugni al materasso e alla porta e Jessica lo

ha giustificato dicendo che è uno sfogo è normale mica ha picchiato Shaila e scatta la censura

Helena ha pagato GIUSTAMENTE per il bollitore quando pagherà Lorenzo per il lancio di oggetti (sedie) e pugni sul materasso e porte?



Basta protezione basta #grandefratello — 𝐵𝑒𝒶𝓊𝓉𝓎 💐 (@Queeeny__) February 10, 2025

Insomma, i famosi pugni al muro del bagno e il lancio della sedia di qualche settimana fa, Lorenzo avrebbe avuto un ennesimo scatto di rabbia e sembra che mentre era in camera abbia colpito prima il materasso e poi anche la porta dopo l’ultimo litigio con Shaila. Stefania Orlando non ha assistito ma per lei quello di Lorenzo “non è un atteggiamento maturo e bello”.