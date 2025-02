Dopo un inizio caratterizzato da momenti altalenanti all’interno della casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti vivono ormai da diversi mesi la loro relazione in modo sereno e appagante. Nei primi tempi del reality, Mariavittoria non sembrava del tutto sicura dei suoi sentimenti per Tommaso, tanto da manifestare un interesse anche nei confronti di Alfonso D’Apice. Tuttavia, durante le festività natalizie, i due hanno finalmente pronunciato il fatidico “ti amo”, consolidando il loro legame e diventando inseparabili.

Durante la puntata andata in onda lunedì 3 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto approfondire questa relazione ricca di colpi di scena. Secondo lui, infatti, il loro rapporto è coinvolgente proprio perché autentico: “Siete veri, senza filtri, e questa è una virtù meravigliosa. – ha ammesso – Noi ci immedesimiamo nella vostra storia, in questi alti e bassi così veri, così reali.”

Grande Fratello, la storia di Mariavittoria e Tommaso

Il focus si è poi spostato sulle difficoltà che la coppia ha dovuto affrontare, spesso legate alle insicurezze personali di Mariavittoria. “Sono problemi che nella vita di tutti i giorni tengo a nascondere sotto al tappeto ma che in questa Casa non posso più. – ha spiegato la dottoressa in diretta – Mi dispiace perché ho accanto una persona meravigliosa che, purtroppo, si sobbarca di questi problemi, ma non deve lui farsene carico. Mi può stare di fianco, ma non deve prendere il mio peso e farlo suo”.

Tommaso ha sottolineato quanto ammiri la forza della compagna e il modo in cui affronta le sue difficoltà: “Mariavittoria lotta tutti i giorni contro questi problemi che ha, ed è una guerriera oltre ad essere bellissima e intelligente. – ha spiegato il concorrente – Il mio compito qui è semplice, è quello di starle accanto nei momenti belli come in quelli brutti, cercando di non farmi carico dei suoi problemi. Ma è difficile stare in disparte quando hai di fianco una persona che ami. L’unica colpa che mi do è di cercare io stesso delle soluzioni a questi problemi, ma devo solo starle accanto”.

Io vedrò questa clip all infinito, fiera di seguirvi vi amo tantissimo 🎀😭#tommavi #grandefratello pic.twitter.com/HrzZeRTgvk — Adry🎀 (@Adry__04) February 4, 2025

Alla domanda di Signorini su un possibile futuro insieme fuori dalla casa, entrambi si sono detti certi della solidità del loro rapporto: “Se ci immaginiamo insieme fuori da qua? Sì, crediamo alla nostra storia.” Hanno poi aggiunto: “Come faremo con la distanza? Io andrò a visitare la sua città e la sua vita e lei farà lo stesso, chi si innamorerà di più della vita dell’altro andrà lì”. Il pubblico è rimasto senza parole per queste importanti parole e sui social sono arrivati tantisssimi commenti a sostegno dei due.