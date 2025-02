Ha del clamoroso la voce che sta girando intorno al Grande Fratello e che riguarda la data della finale. Il reality show, che è iniziato lo scorso mese di settembre, non sembra destinato a finire presto. I nuovi ingressi ci hanno fatto comprendere che Alfonso Signorini e company sono intenzionati a proseguire ancora per molto, nonostante gli ascolti tv non lo stiano premiando a dovere.

Mediaset vorrebbe però proseguire col Grande Fratello e adesso è uscita fuori la presunta data della finale, che sta scioccando tutti. Infatti, c’è chi è rimasto molto sorpreso da questa possibilità, che a questo punto potrebbe essere confermata ufficialmente nelle prossime puntate del programma.

Grande Fratello, spunta la data della finale: pubblico scioccato

Nonostante non siano ancora stati diffusi comunicati in merito alla data della finale del Grande Fratello, c’è chi in rete è riuscito a captare qualche informazione preziosa. Attraverso il social network X, è stata riferita la news che i telespettatori attendono da mesi. A quanto pare dovremo pazientare ancora un bel po’ prima di scoprire chi vincerà la trasmissione.

Una telespettatrice, utilizzando il suo profilo X, ha scritto rivolgendosi ad altri utenti: “No aspe, in che senso il Grande Fratello finisce il 2 maggio? Praticamente Ilaria ci farà conoscere il bambino in diretta”. Il riferimento è all’ex concorrente Ilaria Clemente, che ha lasciato il reality il primo ottobre scorso perché aveva scoperto di essere incinta.

no aspè in che senso il grande fratello finisce il 2 maggio praticamente Ilaria ci farà conoscere il bambino in diretta #grandefratello pic.twitter.com/nm4G6NJl95 — maria 🍉 (@Maria25760009) February 3, 2025

E un’altra utente è parsa molto colpita dalla notizia, dato che ha scritto: “Ma davvero faranno dentro anche Pasqua?“. Quest’anno la ricorrenza pasquale cade il 20 aprile, dunque se questi rumor saranno confermati, i gieffini saranno ancora nella casa più spiata d’Italia.