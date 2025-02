Bufera al Grande Fratello per tre concorrenti. Il pubblico si sta imbestialendo alla luce di quanto fatto da loro nelle scorse ore. Il video del loro dialogo sta facendo il giro del web e c’è chi sta invocando provvedimenti nei loro confronti. C’è rabbia nei telespettatori perché abvrebbero assunto dei comportamenti, che non sarebbero in linea con le regole del gioco.

E ora si potrebbe mettere malissimo per i tre concorrenti del Grande Fratello. Potrebbero subire dei provvedimenti negativi, che sarebbero comunicati da Alfonso Signorini nel corso della diretta del 3 febbraio. Una situazione da seguire con la massima attenzione e che terrà incollati davanti alla tv moltissimi telespettatori.

Leggi anche: “Gli ha scorreggiato in faccia”. Grande Fratello, imbarazzo totale per il ‘concorrente garbato’





Grande Fratello, provvedimenti per tre concorrenti: la richiesta del pubblico

A finire nel mirino sono stati tre dei concorrenti più in vista del Grande Fratello, ovvero Shaila, Lorenzo e Chiara: “Se il Grande Fratello fosse giusto manderebbe Shaila, Lorenzo e Chiara in nomination d’ufficio per aver violato il regolamento senza dargli la possibilità di nominare..ma Signorini gli farà i complimenti per la strategia e li premierà con una sorpresa”.

Poi un altro utente ha spiegato meglio le ragioni di questi eventuali provvedimenti contro Shaila, Lorenzo e Chiara: “Questi tre, Lorenzo, Shaila e Chiara, che stanno a parlare di dinamiche e loro si organizzano anche con le nomination contro Helena e Javier, ma dove siamo ? Siamo al circo intero”.

Questi tre Lorenzo Shaila e Chiara che stanno a parlare di dinamiche e loro si organizzano anche con le nomination contro helena e Javier ma dove siamo ? Siamo al circo intero 🤡🤡 ! #grandefratello #javi7 #luzzers #mavier #heleners #helevier #laflottaj #laflotta https://t.co/NzbP3w2V2G — Maria65 (@marietta6513) February 3, 2025

Se il grande fratello fosse giusto manderebbe shaila,Lorenzo e Chiara in nomination d'ufficio per aver violato il regolamento senza dargli la possibilità di nominare..ma Signorini gli farà i complimenti per la strategia e li premierà con una sorpresa 🙄#grandefratello lang:it — Sayonara🙅‍♀️🙋🏼‍♀️ (@Sayonara22580) February 3, 2025

Stasera shaila Lorenzo e chiara non devono fare le nomination.

Si sono accordati in maniera subdola e palese #GrandeFratello — dolceremi faq (@dolceremi) February 3, 2025

Infatti, pure un altro internauta ha invitato il GF a punire i tre gieffini: “Stasera Shaila, Lorenzo e Chiara non devono fare le nomination. Si sono accordati in maniera subdola e palese”.