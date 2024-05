Per Mara Venier sono ore da vero incubo. E non poteva fare altro che presentare una denuncia, alla luce del brutto episodio che la riguarda personalmente. Non è la prima volta che sia vittima di situazioni simili, ma ora è arrivata al limite della sopportazione. Non sa più cosa fare, se non allertate le autorità competenti che stanno sicuramente già lavorando per frenare tutto questo.

Mara Venier ha dunque presentato questa denuncia e l’annuncio lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Instagram. Ad essere tirato in ballo è anche un altro giornalista, ma è stata la conduttrice di Domenica In a protestare duramente contro questa gente che sta provando a rovinarle la reputazione. Andiamo a vedere insieme cosa le hanno attribuito.

Mara Venier, nuova denuncia: “Preoccupata e disperata”

Mara Venier si è soffermata così sulla denuncia, che ha dovuto fare per contrastare questa truffa ai suoi danni e che rischia di mettere nei guai gli ignari utenti: “Tutto falso! Siete delinquenti e truffatori. Ho già dato mandato al mio avvocato Assumma di denunciare”. Poi c’è stato proprio un comunicato, inviato dal legale a nome della presentatrice Rai, in cui lei si è mostrata molto in ansia.

Poi la Venier ha quindi fatto sapere attraverso l’avvocato: “Sono disperata e preoccupata. La mia immagine continua ad essere illecitamente utilizzata, anche attraverso l’impiego delle intelligenze artificiali, per promuovere, attraverso siti web, investimenti di piccole somme in danaro in iniziative finanziarie, attuate mediante i Bitcoin, che garantirebbero introiti molto copiosi in tempi brevi. Ieri è stata messa in onda una mia falsa intervista, rivolta al giornalista Alessandro Sallusti, nel corso della quale questi, ovviamente a sua insaputa, ha dimostrato ed illustrato quale sarebbero i grandi e sicuri vantaggi che la iniziativa è in grado di procurare ai risparmiatori”.

Infine, come riportato da Leggo, Mara Venier ha concluso dicendo che anche Sallusti avrebbe adito le vie legali: “Il mio avvocato Giorgio Assumma ha già inoltrato, per mio conto, una denuncia urgente alla Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato affinché dia avvio ad un procedimento sanzionatorio, a danno del soggetto che ha, sotto falsa denominazione, realizzato la illecita iniziativa. Come è noto, tale Autorità interviene, in tutti i casi analoghi al suddetto, per inibire la continuazione dell’attività illegale e per comminare le sanzioni pecuniarie del caso. Anche il giornalista Sallusti, a quanto mi risulta, ha intrapreso una propria azione legale”.