Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana e sui social adora condividere con i follower la sua quotidianità. Siamo abituata a vederla in tv, a Domenica, la sua casa ormai da anni, ma la la conduttrice è molto amata perché è sempre stata molto diretta ed empatica con il suo pubblico, tanto da meritarsi il soprannome di ‘zia d’Italia’. Nelle ultime ore, la zia del piccolo schermo ha mostrato quanto accaduto al supermercato dove, mentre faceva la spesa.

Dalle ricette cucinate sui fornelli della sua cucina, alle pulizie del grande terrazzo della casa romana, e le giornate in compagnia dei nipoti, il marito e i figli, Mara Venier ama condividere con i suoi fa i momenti familiari e la sua vita fatta anche di momenti normali, come la spesa al supermercato.

Ieri, lunedì 13 maggio, Mara Venier ha postato un video che la ritrae mentre fa la spesa con tanto di carrello mentre circola tra gli scaffali in cerca dei prodotti da acquistare. Ma cosa è successo durante la spesa? Come spiegato dalla conduttrice, nessuno la ferma per chiederle una foto o un autografo. Forse le altre persone che erano nel supermercato non l’hanno riconosciuta o forse, semplicemente, hanno preferito non disturbarla.

“Il mio lunedì a Milano, adoro”, ha scritto Mara Venier corredo del video pubblicato sulla sua pagina Instagram. In moltissimi hanno commentato divertiti, qualcuno però ha lanciato l’ipotesi che fosse solo una strategia per apparire umile. Tra i commenti c’è anche chi la paragona a Barbara D’Urso, anche lei sempre molto vicina al suo pubblico e al ‘popolo’.

“Mi viene in mente la D’Urso che prova a fare la umile“, si legge infatti tra i commenti del video pubblicato dalla zia della televisone. Una frase alla quale, però, la conduttrice ha risposto con un sonoro: “Hai detto una bella ca**ata… Complimenti per la fantasia”. La Venier, come in questa occasione, spesso decide di zittire i suoi haters. Qualcun altro, invece, se l’è presa con le sue “compagne di reparto”, che sono rimaste impassibili di fronte alla Signora della Domenica. La Venier, infatti, è passati quasi inosservata.