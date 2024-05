Ida Platano e Mario Cusitore, Uomini e Donne è finito (per loro in tutti i sensi) e pure male. Lei, tronista di questa stagione, ha deciso di eliminare quello che da molti era dato come suo corteggiatore preferito e lasciare lo studio senza arrivare a una scelta. Erano rimasti in ballo Mario e Pierpaolo, ma anche il secondo non l’aveva convinta a pieno. Ma nel caso dello speaker radiofonico la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima segnalazione sul suo conto.

Segnalazione in parte confermata dall’ex corteggiatore, che era stato beccato in un B&B con un’altra donna, tra l’altro vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi. Da settimane, mesi Ida Platano faceva i conti con le segnalazioni su Mario e il suo atteggiamento ambiguo con le altre fuori dalla trasmissione. L’ha sempre perdonato ma non questa volta.

Leggi anche: “Non c’è altro da aggiungere”. Mario dopo Uomini e Donne, la scoperta che cambia ancora una volta tutto





Ida Platano e Mario fuori da UeD, è successo

Sappiamo che Mario le ha provate tutte per riconquistare la fiducia di Ida ma invano. Lei si è anche negata quando lo speaker l’ha raggiunta sotto casa a Brescia. Ma a quanto si dice in queste ore la situazione si potrebbe presto ribaltare. Alcune indiscrezioni farebbero infatti pensare a qualche prova tecnica di pace fra l’ex discusso corteggiatore e l’ex tronista.

Sembrerebbe che Mario non abbia deposto le armi con Ida e stia provando di tutto per riconquistarla. Di recente, una storia Instagram di Ciro Petrone in compagnia di Mario non è passata inosservata ai fan di UeD. Per chi se la fosse persa, in un breve video l’ex GF chiede all’ex UeD “se ha messo la testa a posto”.

E la risposta di Mario ha incuriosito i follower: “Ciro, io la testa l’ho sempre avuta a posto. Però se tu aspetti, avrai buone notizie”. E ha aggiunto:” Io ci credo tanto nell’amore lo sai eh? Sono molto sentimentale!”. Ma oltre a questo è arrivato un messaggio a Deianira Marzano: “Deia io e Mario abbiamo un’amica in comune. Lui le ha confidato che è innamorato di Ida. Ha capito di aver sbagliato e che farà di tutto per riconquistarla. Quindi può essere che si stiano risentendo“. E i fan di questa coppia di fatto mai nata possono iniziare a sognare.