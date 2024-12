Dopo il boom di ascolti di questo fine settimana con Verissimo, Silvia Toffanin è pronta a gustarsi un’altra vittoria con l’ultima puntata di This is me. Le prime due, difatti, hanno registrato un successo incredibile. Merito del format ma anche di ospiti, amatissimi dal pubblico di Canale 5 così come la conduttrice.

E ora lo speciale dedicato ai protagonisti di Amici di Maria De Filippi nel corso degli anni, dalle prime edizioni ad oggi, sta per volgere al termine.Mercoledì 4 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda il terzo e ultimo appuntamento di This Is Me. E le emozioni questa volta coinvolgeranno ancora di più la padrona di casa.

This is me, ospite a sorpresa per Silvia Toffanin

Stando alle anticipazioni, Pier Silvio Berlusconi sarà ospite d’onore della terza e ultima puntata di This Is Me. L’Ad Mediaset farà il suo ingresso in studio a sorpresa e sarà al fianco della conduttrice Silvia Toffanin, sua compagna nella vita privata, che come si vede nelle foto non se lo aspettava.

Si tratta della prima volta che i due si ritrovano insieme in una trasmissione davanti alle telecamere. Ma ovviamente, nonostante sia un evento eccezionale, non sarà l’unico ospite della puntata conclusiva dello speciale condotto da Silvia Toffanin.

In studio ci saranno la ballerina Giulia Pauselli, la cantante Elodie, l’attuale professore del talent Emanuel Lo, l’ex insegnante Garrison Rochelle e Beppe Vessicchio, pilastro del programma come direttore d’orchestra. E poi ancora Enrico Nigiotti, il ballerino Dustin Taylor, l’ex vincitore Alberto Urso, Kledi Kadiu. Tra i super ospiti Geppi Cucciari, Noemi e Ornella Vanoni.