“Sta annegando!”. Isola dei Famosi, tensione alle stelle: scoppia la polemica. A raccontare tutto, ancora una volta, è Francesco Benigno che durante la notte ha voluto lanciare l’ennesima bomba ai danni del reality condotto da Vladimir Luxuria. L’uomo, che non ha mai accettato l’eliminazione forzata dal programma, continua ad attaccare i vertici e i naufraghi rimasti, sopratutto uno: Artur Dainese.

L’attore siciliano ha voluto raccontare, per la prima volta, l’episodio alla base del loro violento litigio che poi ha determinato l’abbandono unilaterale del naufrago dalla spiaggia onduregna. Per Benigno, tutto è partito da una forte provocazione del modello ucraino. Racconta nella diretta Facebook: “Il signor Artur Slyusarenko, è un ucraino scappato dalla guerra e dai suoi doveri… il nostro litigio è stato causato da un atteggiamento gravemente provocatorio nei miei confronti”.





“Sta annegando!”. Isola dei Famosi, tensione alle stelle

E ancora: “Non ve l’hanno fatto vedere, ma c’è stato un viaggio in barca dove mi diceva ‘adesso tu anneghi’. Poi non hanno fatto vedere che Artur è tornato da me e ci siamo stretti la mano su invito di Daniele. Non ve la prendete con Daniele, hanno delle clausole molto gravi… quindi ora poverino cosa si mette a dire? Tutto è iniziato quando io ero sul barchino con il mare forza quattro. Ero terrorizzato, c’avevo Arturino che dietro all’orecchio mi diceva ‘l’ultima cosa che hai fatto nella vita è nominarmi, adesso vedrai che si cappotta la barca e tu anneghi’”.

Continua Benigno: “Poi rideva e io non potevo parlare perché avevo paura. Poi sulla terra ferma ero nervosissimo. Ovviamente gliene dico una e lui mi risponde, gliene dico due e lui mi dice delle battute che mi hanno ferito. Ma loro cosa vanno a prendere? Il pezzo che non volevano mandare in onda. Parlo delle immagini in cui Artur mi mette le mani davanti e mi spinge. Poi quel legnetto… era un rametto vuoto dentro che noi usiamo per accendere le fiamme”.

Conclude quindi Benigno: “L’hanno fatto diventare un bastone, poi una trave e un albero. Poi gli ho poggiato la mano sul petto e hanno detto che l’ho preso al collo”. Ad onor del vero, Vladimir Luxuria non ha mai detto che Benigno ha ‘preso per il collo’ Artur, ma che ‘ha avvicinato le sue mani al collo’: “Nulla può giustificare gesti come quello di avvicinare le mani al collo o di impugnare un bastone“. Per molti, almeno sui social, Francesco Benigno dovrebbe gettare la spugna e accettare la realtà dei fatti. Ma sarà così?

