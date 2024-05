Joe Bastianich abbandona l’Isola dei Famosi, il terribile annuncio. Fan in lacrime e Luxuria senza parole. Ma cosa è successo durante questa ottava puntata del reality show condotto da Vladimir e Sonia Bruganelli? Dopo l’eliminata di puntata, è successo davvero un po’ di tutto, ma di certo, la notizia della giornata, è appunto che Joe Bastianich sta tornando a casa dopo solo poche settimane da naufrago. Sin dai primi istanti, il famoso cuoco americano è stato un papabile vincitore dell’Isola dei Famosi 2024.

Ma niente da fare, il giudice di Masterchef è tornato a casa. Puntata davvero ricca come dicevamo: siamo partiti con una clamorosa discussione tra Greta e Rosanna. A seguire il pianto disperato di Samuel Peron per la sorpresa fatta dalla moglie che è volata in Honduras. Ma poco dopo i telespettatori e i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024, hanno finalmente capito perché Joe Bastianch era stato assente per tutta la puntata.





Joe Bastianich abbandona l’Isola dei Famosi, il terribile annuncio

Ad un certo punto però Vladimir, con la complicità di Elenoire, lo ha fatto entrare in Palapa ed è a questo punto che racconta tutto di sua iniziativa. Di botto e senza preparare il pubblico, Joe dichiara di dover lasciare il reality. La dottoressa della produzione gli ha imposto di fermarsi e per tale ragione tornerà in Italia molto presto.

Bastianich fa poi sapere che non è niente di preoccupante, ma le cose potrebbero aggravarsi in Honduras ed è per questo che è meglio tornare: “Io me ne vado. Purtroppo è una situazione difficile. Avete visto il mio lato più personale e le cose le faccio fino in fondo. La dottoressa mi ha detto che non posso continuare e per me è stato pesante. Mi spiace lasciare questi splendidi naufraghi”.

E ancora. “Avete visto le parti più deboli di me, non arrivare alla fine mi rende triste. Il successo non è definitivo e il fallimento non è fatale. Conta solo la grinta di continuare”. Luxuria allora dice a Joe: “Tutti noi vorremmo che rimanessi sull’Isola. So cosa hai sofferto in questi giorni e lo hanno visto tutti. Senza dubbio siamo dalla parte della tua salute, caro Joe. Grazie di esserti raccontato e della tua umanità”. Niente da fare invece.

